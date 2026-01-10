Juan Martín Lucero tiene negociaciones avanzadas para incorporarse a la U de Chile, pero su salida de Fortaleza ha sido más difícil de lo esperado. Eso sí, el atacante argentino de 34 años parece destinado a terminar su relación con el León de Picí, condenado a jugar la Serie B del Brasileirao esta temporada.

En estas tratativas hubo varias maneras de zanjar la salida del Gato, quien por ahora sigue en las prácticas con el primer equipo. Y según se informa en el Diario de Nordeste, el mendocino hizo un millonario gesto para destrabar su relación contractual y quedar como agente libre.

El citado medio contó que Lucero “está dispuesto a renunciar a uno de los dos años de salario que estipula su contrato”. Una manera de decirle a la directiva del cuadro cearense que se olvide de un cuantioso pago de casi mil 200 millones de pesos chilenos.

Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero parece que compartirán camarín de nuevo, pero en Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Según reportes brasileños, el ex Colo Colo cobra un millón 200 mil dólares anuales en Fortaleza. Una cifra demasiado grande para un club que competirá en la segunda categoría. Por eso, las charlas parecen haber llegado a puntos en donde ambos tienen que ceder a sus pretensiones.

De hecho, los agentes de Lucero también le dieron el visto bueno a recibir parte de ese dinero en cuotas a partir de 2027. Una movida que le beneficia mucho al Romántico Viajero, que con Manuel Mayo en la gerencia deportiva adoptó una política de no hablar de nombres, aunque sí dio las características en las que el Gato calza como anillo al dedo.

Gato Lucero resigna varios millones para acelerar su llegada a U de Chile

Juan Martín Lucero pronto quedará libre para sumarse al plantel de la U de Chile que a contar de 2026 dirige Francisco Meneghini. Paqui ya recibió de brazos abiertos el retorno de Eduardo Vargas. Y pronto contará con el paraguayo Lucas Romero y el uruguayo Octavio Rivero.

Juan Martín Lucero apunta a ser refuerzo de Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero mientras el trasandino ex Vélez Sarsfield no firme ese contrato, debe seguir en las prácticas a las órdenes de Thiago Carpini, quien también cuenta con el defensor central chileno Benjamín Kuscevic en las prácticas del Fortaleza. El León de Pici tuvo una propuesta por Lucero desde el Coritiba.

El Gato, eso sí, rechazó el ofrecimiento del cuadro verde y apunta su fichaje a la máxima categoría del fútbol chileno para algo cada vez más habitual en el CDA: ver a un ex Colo Colo calzarse el uniforme azul. El tiempo dirá cómo termina esta aventura…

Así le fue a la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad de Chile jugará la edición de la Copa Sudamericana que se avecina gracias a su puesto en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 obtenido bajo la tutela de Gustavo Álvarez.

Así le fue a Fortaleza en la tabla de posiciones del Brasileirao 2025

Fortaleza quedó sentenciado al descenso y el 2026 jugará la Serie B del Brasileirao por su mala temporada pasada.