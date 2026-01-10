El día en que Octavio Rivero le juró amor a Colo Colo y ninguneó a la U: “Ojalá pueda volver”

Universidad de Chile se empieza a armar con todo en el mercado de fichajes y tiene un total acuerdo con el delantero Octavio Rivero, quien llega a suplir a Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Lucas di Yorio.

El uruguayo se desvinculó de Barcelona de Guayaquil y ahora volverá a Chile para jugar con la U en el pecho, cuadro que lo venía buscando desde inicios de la temporada 2025.

Rivero llega al cuadro azul con un pasado en el archirrival, porque entre 2016 y 2018 vistió la camiseta de Colo Colo, donde ganó cuatro títulos, siendo el club donde más copas ganó en su carrera.

El ninguneo de Octavio Rivero a la U y la promesa incumplida a Colo Colo

Octavio Rivero siempre quiso volver a Colo Colo, situación que nunca se concretó, de hecho, en 2019 conversó con radio Futuro y dejó en claro sus sentimientos.

“Me gustaba mucho Colo Colo, sigo hablando con muchos de mis compañeros y amigos, me encantó Santiago cuando estuve ahí, mi hija es chilena. La gente me demuestra mucho cariño y eso me hace querer mucho al club, obviamente me gustaría volver”, dijo en su momento el atacante.

Rivero, que tuvo pasos por Unión La Calera y Unión Española tras salir del Monumental, dijo que se sentía identificado con los albos y que nunca llegaría a la U. Las palabras se las llevó el viento.

Octavio Rivero le marcó goles a la U jugando por Colo Colo. Foto: Paul Plaza/Photosport

“A mí me gustó mucho Colo Colo, aprendí lo que era el club, aprendí lo que significaba para todos, estoy muy identificado con el club y no jugaría en la U. Me siento en mi casa en Colo Colo, tengo muy buena relación con mis compañeros y con todos. Ojalá algún día pueda volver“, señaló.

Las declaraciones de Octavio Rivero envejecieron pésimo y ahora se suma a Universidad de Chile para la temporada 2026.

