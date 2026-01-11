Colo Colo comienza a armarse de cara a la temporada 2026. Como preocupación, varias salidas se anuncian en el horizonte albo. Sin embargo, también tienen que haber llegadas y en que eso pase, se esfuerza Fernando Ortiz.

El DT de Colo Colo ya tiene algunos refuerzos conseguidos: Matías Fernández de la Liga Deportiva Universitaria de Quito; y Joaquín Sosa, cuyo pase pertenece al Bologna de Italia.

Pero, esas noticias de arribos se ven eclipsadas por los que parten. Vicente Pizarro es el que más complica, mientras que la partida de Salomón Rodríguez era esperada por la mayoría de los hinchas albos.

Los que llegan por los que parten

No es que Fernando Ortiz pidiera expandir la billetera alba. Blanco y Negro cuenta con un limitado poder económico, en vistas, además, del nefasto 2025 que se tuvo. El Centenario sentó mal.

Pese a ello, sí hay nombres novedosos. Colo Colo, y más específicamente Fernando Ortiz, sacará de los más jóvenes la manera de suplir el vacío que dejan los que parten. De esta manera, Jerall Astudillo y Vicente Martínez, se unirán a la pretemporada alba, desde las inferiores.

Además, el propio delantero, Jerall Astudillo, heredará el dorsal dejado por Vicente Pizarro, el 34, tras su venta definitiva a Rosario Central, donde compartirá con Jorge Almirón.

Salomón Rodríguez también dejó Colo Colo | Photosport

¿Cuáles son los números de Vicente Pizarro en la temporada 2025 con Colo Colo?

El Vicho jugó un total de 40 partidos con Colo Colo en 2025, anotando siete goles y dando seis asistencias. En total jugó 3.064 minutos en toda la temporada.