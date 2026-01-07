Es tendencia:
Colo Colo

Es chileno-argentino, interesaba en la U de Chile y suena como el remplazo de Vicente Pizarro en Colo Colo

No es un nombre que no haya sonado antes en el fútbol chileno, sino más bien lo contrario. Cada mercado, asoma.

Por Jose Arias

El chileno-argentino que es opción en el Albo.
© Getty ImagesEl chileno-argentino que es opción en el Albo.

Colo Colo empieza a tomar vuelo de cara a la temporada 2026. Como preocupación, varias salidas se anuncian en el horizonte albo. Sin embargo, también tienen que haber llegadas y en que eso pase, se esfuerza Fernando Ortiz.

El DT de Colo Colo ya tiene algunos refuerzos conseguidos: Matías Fernández de la Liga Deportiva Universitaria de Quito; y Joaquín Sosa, cuyo pase pertenece al Bologna de Italia.

Ahora, viene de conocer la partida de uno que rinde en cualquier escuadra. Se trata de Vicente Pizarro, pedido expresamente por Jorge Almirón, y que tiene todo acordado para ser parte de Rosario Central. En su lugar, se pide algún refuerzo.

Asoma como candidato

Ha estado en carpeta de varios clubes chilenos, desde que se nacionalizara. Se trata de Ulises Ortegoza, jugador de Talleres de Córdoba, que juega, precisamente, en un lugar muy parecido a Vicente Pizarro.

Eso sí, Colo Colo no sería el único equipo en interesarse en el jugador de Talleres de Córdoba. Es, precisamente, el interés de otros equipos el que hace complejo el movimiento del chileno-argentino a Macul. De hecho, en la U de Chile, Gustavo Álvarez ya lo quiso en el pasado.

Por él están pujando tanto Mirassol, de la Serie A brasileña, y San Lorenzo. De hecho, el Cuervo es el que aparece con más chances de quedarse con Ulises Ortegoza.

Ulises Ortegoza fue nominado a la Selección de Chile | Photosport

¿Cuáles son los números de Ulises Ortegoza en 2025?

Ulises Ortegoza jugó un total de 35 partidos en toda la temporada 2025, con la camiseta de Talleres de Córdoba. En ese tiempo, se dio maña para marcar tres goles y dar dos asistencias.

