El mercado de fichajes sigue abierto para la Primera B que sorprendió esta temporada con grandes llegadas, siendo una de ellas Mathías Suárez, lateral derecho uruguayo de 29 años con pasos por la Ligue 1 y la Selección de Uruguay que se sumó a Deportes Antofagasta.

Los Pumas se reforzaron con todo para esta temporada, y el jugador charrúa reveló a AS detalles de lo que ha sido su llegada a Chile y al equipo que busca el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

La llegada de Mathías Suárez a Chile

En conversación con el medio, el jugador que pasó por clubes como Montpellier, Barcelona de Guayaquil y Nacional de Uruguay, señaló que estaba muy contento de sumar su primera experiencia en la liga chilena. “Yo estaba en Cerro, hice un gran semestre, pero le dije a mi representante que quería volver a salir. Y se dio, parece broma, pero en tres días se dio el llamado de Antofagasta”.

Agregando que se ha sentido muy cómodo, al igual que su familia. “Por suerte hay un grupo unido y alegre. Como digo yo siempre, para conseguir objetivos y salir campeón, se necesita eso y por suerte este equipo tiene un grupo que te acopla enseguida. Eso es muy importante”.

Añadiendo que la ciudad le pareció muy bonita. “Todavía no he recorrido mucho, pero el centro, la Rambla, como decimos nosotros, es muy bonita”.

En la misma línea revela qué lo hizo fichar por un equipo nacional. “Me llamó el ‘profe’ y recibí su confianza. Él me transmitió eso y para mí es algo muy importante. No me costó tomar la decisión y creo que la verdad que acerté porque es un grupo muy bueno, estamos haciendo las cosas bien y creo que vamos por buen camino”.

Puntualizando que viene con un objetivo claro que es lograr el ascenso. “De salir campeón directo. También quiero hacerme un nombre acá en Chile, que es una liga que me interesa mucho. Después, tratar de crecer con Antofagasta y ver qué sucede. Estoy muy feliz de la decisión que tomé acá”.

