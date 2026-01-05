La U de Chile por fin concretó el fichaje de Eduardo Vargas y espera dar otro remezón al mercado con el arribo de Juan Martín Lucero. Sí, el Gato, aquel delantero mendocino que dejó un gran rendimiento en Colo Colo durante la temporada 2022.

Lucero fue campeón junto a aquel equipo dirigido por Gustavo Quinteros con un desempeño que enamoró a varios hinchas. Pero los 24 goles que anotó en 39 partidos el argentino quedaron en el olvido para un buen número de fanáticos, quienes no le perdonaron su polémica salida rumbo a Fortaleza de Brasil.

Precisamente después del descenso del León de Pici a la Serie B del Brasileirao, el Romántico Viajero inició las conversaciones para contratarlo. Con el jugador todo parece ir viento en popa. Así al menos repiten hasta el cansancio desde la Universidad de Chile.

Juan Martín Lucero celebró así su gol a Universidad de Chile. Detrás suyo corre feliz Matías Zaldivia. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De hecho, se dio por cerrado el arribo del Gato Lucero al Centro Deportivo Azul. Pero una vez más Fortaleza no dará su brazo a torcer. Le hará honor a uno de sus apodos: el Tricolor de Acero. Y se mantendrá firme con un aspecto: no liberará al atacante de 34 años tan fácilmente.

En su círculo más íntimo, Lucero admite que tiene muy avanzado el acuerdo económico con los azules. Pero también reconoce que Fortaleza no tiene en sus planes desprenderse de él así no más. En la plana mayor del cuadro cearense pretenden recuperar algo de lo invertido en él. Y no de cualquier manera.

U de Chile recibe potente señal de Fortaleza por Lucero en el mercado de fichajes

En la U de Chile no se rinden y quieren asegurar a Juan Martín Lucero en el mercado de fichajes, donde se reforzarán mucho para el ataque. Necesitan paliar las salidas de tres jugadores en ese bloque: Lucas di Yorio, quien fue transferido desde Athletico Paranaense al Santos Laguna de México.

Emiliano Amor marca a Juan Martín Lucero en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Otro que salió fue Rodrigo Contreras, quien tiene prácticamente cerrado su arribo a préstamo a Millonarios de Colombia. Y también Nicolás Guerra, quien quedó en condición de agente libre tras culminar su contrato en el Bulla. Tres bajas que necesitan reemplazo. Aunque ya tengan a Vargas.

Pero la negociación no será fácil, sobre todo por la postura que tiene Fortaleza, club al que parece no importarle el tiempo. En la U no sólo esperan que sea Lucero quien destrabe su salida en Brasil. Aguardan por lo mismo del ex Colo Colo Octavio Rivero, quien tiene varios argumentos a su favor para dejar Barcelona de Ecuador, pero de momento continúa como parte del equipo de Guayaquil.

Octavio Rivero jugó en cuatro clubes de Chile: Unión Española, Unión La Calera, Colo Colo y O’Higgins. La U también lo quiere. (Javier Vergara/Photosport).

Así terminó Fortaleza en la tabla de posiciones del Brasileirao 2025

Fortaleza confirmó su descenso a la Serie B del Brasileirao tras una temporada llena de altibajos.

