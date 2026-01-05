Luego de asegurar a su nuevo técnico, la U de Chile está avanzando con todo en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Romántico Viajero ya tiene listo a su primer refuerzo y avanza con todo para fichar a otros nombres.

El arribo de Eduardo Vargas le soluciona un importante problema en ofensiva al Bulla, pero su nombre no es el único que busca. Si bien hay rumores con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, había otro en los planes: Joe Abrigo.

El mediocampista, figura con Palestino en la última temporada, estaba siendo seguido por la dirigencia azul. Sin embargo, en las últimas horas hubo novedades al respecto y que no son buenas para el jugador, quien se quedará con las ganas de dar el salto a un grande del país.

La U le baja el pulgar a Joe Abrigo

Pese a que su nombre estuvo sonando con fuerza, por ahora Joe Abrigo tendrá que seguir esperando por una oferta de un grande de Chile. La U descarta el fichaje del mediocampista de Palestino y apunta a otros nombres a la espera de lo que pase con su mercado.

Joe Abrigo estaba en la mira de la U, pero por ahora se queda en las ganas. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristopher Antúnez quien en el programa Hablemos del Bulla detalló el caso. “Yo les voy a decir la información que tengo y que, reitero, me puedo equivocar. La información que tengo es que fue ofrecido a la U, pero no habría mucho interés“.

Si bien el reportero azul fue categórico, enfatizó en que las cosas podrían dar un giro si es que el mercado del Bulla se sigue moviendo en esa zona de la cancha con, por ejemplo, una salida de Lucas Assadi. “No sé si eso puede cambiar el día de mañana“.

En esa misma línea, Cristopher Antúnez remarcó que su arribo se justificaría para sumar pelea en el mediocampo. “Hay que entender que tendría que apurar un poco a (Javier) Altamirano, en esa línea de la cancha“.

Habrá que esperar para ver qué es lo que pasará con el interés en la figura de Palestino. Con Juan Martín Lucero como el próximo objetivo, el club espera para definir el futuro de Lucas Assadi antes de pensar en un refuerzo en la zona de volantes.

Joe Abrigo por ahora no llegará a la U y se queda en Palestino a luchar en la temporada 2026. El Romántico Viajero no pierde el tiempo y avanza rápido en el fichaje de figuras que le permitan pelear el título de una vez por todas.

¿Cuáles fueron los números de Joe Abrigo en la temporada 2025?

Joe Abrigo suena en la U luego de haber disputado un total de 43 partidos oficiales con Palestino en la temporada 2025. En ellos aportó con 11 goles y 5 asistencias en los 3.456 minutos que estuvo dentro de la cancha.