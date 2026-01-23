Y pensar que estuvo a una firma de ser jugador de Colo Colo. El volante chileno Tomás Roco tuvo la oportunidad de su vida, tras sumar minutos y experiencia con el equipo Sub 20 del Fortaleza, le llegó el momento de debutar con el Primer Equipo.

El entrenador del “Leão”, Thiago Carpini, decidió entregarle la opción en el Campeonato Estadual Cearense, previo al comienzo de la temporada en la Serie B de Brasil, y con ello compartir camarín con su experimentado compatriota Benjamín Kuscevic.

Por la quinta jornada de este certamen, Fortaleza visitaba a Horizonte. Instancia en la que ambos chilenos fueron titulares. Mientras el ex Universidad Católica jugó todo el lance, Tomás Roco vio acción hasta el minuto 65, cuando tomó su lugar Lucas Crispim.

Tomás Roco debuta en primer equipo del Fortaleza

La buena noticia para los nacionales es que su equipo obtuvo la victoria por la cuenta mínima, gracias a la anotación de Rodrigo en el minuto 38. Este triunfo les permitió avanzar a la próxima fase del torneo Cearense tras quedar primero en el Grupo A con 10 puntos.

Tras su estreno en el plantel principal de Fortaleza, Tomás Roco utilizó su cuenta de Instagram no sólo para agradecer a sus seguidores por acompañarlo en este momento importante de su carrera, sino también para expresar sus emociones por el debut.

“Viviendo el sueño. Gracias Dios por poder darme la oportunidad debutar con esta camiseta tan linda y aún más con una victoria. Felicitaciones a todo el equipo y agradecer por darme esa confianza en todo momento, avanzamos a la siguiente fase pensando en nuestro objetivo”, escribió el chileno.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Leão”?

Ahora, Fortaleza jugará el hexagonal final del Campeonato Cearense, donde la chance para que jueguen Roco y Kuscevic será este lunes 26 de enero, cuando reciban en el Arena Castelão a Floresta Esporte Clube, desde las 20:30 horas.