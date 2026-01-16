Tomás Roco volvió a instalar su nombre en el fútbol chileno. El mediocampista, que hoy está en Fortaleza, se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo Sub 20. En una entrevista con el streamer adielito_05 habló de sus oportunidades con los grandes del fútbol chileno.

“Me probé en la Universidad de Chile cuando era chico”, señaló el jugador, recordando uno de sus primeros acercamientos al profesionalismo, en un contexto donde varios clubes grandes del país ya comenzaban a seguir su evolución.

El volante también abordó otros momentos clave de su carrera y recordó un posible arribo a Macul. “Estuve cerca de llegar a Colo Colo”, comentó, sin profundizar, pero dejando claro que su nombre estuvo sobre la mesa en instancias decisivas.

Sin embargo, una de sus frases que más llamó la atención fue cuando miró hacia la precordillera. “Me llegaron algunos comentarios de Universidad Católica, que es un club bastante organizado, un buen club. Las condiciones que tiene el club son bastante buenas, así que me hubiera gustado jugar en Católica”, afirmó el joven chileno con paso en Cobreloa.

Premiación de las mayores promesas del fútbol brasileño

Ilusión para el fútbol chileno

Más allá de esas declaraciones, el presente de Tomás Roco genera expectativa, especialmente por la proyección y crecimiento que ha mostrado fuera del país en una liga exigente como la brasileña.

Hace solo dos días volvió a destacar al marcar un gol. Esta es una señal clara de su buen momento futbolístico y de por qué su nombre comienza a ser seguido con atención.

Finalmente, las palabras que el volante dijo, dejaron instalada la pregunta inevitable: ¿Qué habría pasado si algunas de esas puertas se hubiese terminado por abrir?

