Ad portas que concluya el Mundial Sub 20, quedó la sensación en el ambiente de que la Selección Chilena jugó horrible, y el gran culpable de esto fue su técnico Nicolás Córdova, quien se dio el lujo de dejar nombres importantes afuera de la copa.

Si bien algunos consideran que Damián Pizarro o Iván Román debieron estar presentes en el torneo, hay un nombre que no estaba dentro de sus “métricas” y que comienza a hacerse notar en el exigente fútbol brasileño. Increíble pero real.

La referencia es para Tomás Roco, volante de 19 años que se dio el lujo de dejar botado a Colo Colo para salir desde Cobreloa con destino a Fortaleza, donde no sólo tuvo un imponente cambio físico, pues en los resultados comienza a hacerse notar.

Ni lo pescó Córdova: Tomás Roco campeón con Fortaleza

El equipo del nacional disputaba la definición del Campeonato Estadual de Ceará categoría Sub 20, y en el encuentro de ida, el chileno tuvo una destacada actuación al realizar una asistencia para el triunfo por 2-0 ante Ferroviario.

En el duelo de vuelta, que se jugó en casa de Fortaleza, Tomás Roco fue titular y vio en cancha cómo su equipo completó el trámite al llevarse la victoria por 3-0, y de esta forma conquistar el certamen por segundo año consecutivo, sumando 11 torneos estaduales.

Tras el encuentro, Roco mostró en sus redes sociales cómo celebró el título. Mientras que su agencia de representación, Ikons Agency, lo felicitó por el logro con Fortaleza. “Trabajo, constancia y talento que siguen marcando su camino internacional. ¡Primer título en Brasil y seguro no será el último!”, escribieron.

Los números del chileno en Brasil

Más allá de su participación en el torneo estadual, Tomás Roco ya disputó encuentros por el Brasileirao Sub 20 con Fortaleza, donde cayeron en cuartos de final. En esa instancia, disputó 1.140 minutos en cancha durante 18 encuentros, donde anotó cinco goles.