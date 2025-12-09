El jugador nacional Benjamín Kuscevic pasa por un complejo momento, luego de que Fortaleza terminó descendiendo y perdiendo la categoría en Brasil, por lo que la próxima temporada competirá en la Serie B del Brasileirao.

Esta situación hará que distintas figuras del club busquen nuevos rumbos, entre ellos el defensor chileno, que a pesar de tener contrato vigente con el cuadro brasileño, ha sonado con fuerza para reforzar Colo Colo y también para cerrar su esperado regreso a Universidad Católica.

Ante esto, revelan que Kuscevic ya tendría una importante decisión tomada sobre su futuro y sobre dónde le gustaría jugar la próxima temporada.

La decisión de Kuscevic tras el descenso de Fortaleza

El jugador cambiará de club, según revela AS, señalando que el descenso de su equipo no influyó tanto en su decisión, ya que estaba contemplando su salida desde antes. “Pues en el último tiempo no fue tan considerado por el técnico Martín Palermo”, señala el medio.

Pero sobre los rumores de un eventual regreso a territorio nacional, ya sea para reforzar Colo Colo o Universidad de Chile, revelan que no es algo que se dará próximamente.

Según lo que averiguó AS “la agencia de representación del defensa no contempla como una prioridad un regreso a Chile”.

Agregando que consideran que Kuscevic “está llamado a comandar la defensa de la Roja en el próximo proceso eliminatorio y, por lo mismo, creen que debe seguir jugando en el extranjero”.

El jugador no regresaría a Chile por el momento. Marcelo Hernandez/Getty Images)

Desde Uruguay buscarían a Kuscevic

Hace algunas semanas, el programa Tirando Paredes, el jugador de 29 años despertó el interés de Nacional, quienes habrían iniciado los primeros contactos.

“Nacional consultó por Benjamín Kuscevic y es posible que haga una oferta. El zaguero de 29 años juega en Fortaleza y fue un pedido de Diego Aguirre para Peñarol en anteriores periodos de pases”, señalaron en el espacio.