Además de Colo Colo y la U: los clubes que se pelean los goles de Juan Martín Lucero

El mercado de fichajes comienza a moverse y en el fútbol brasileño se avecinan varios cambios importantes. Esto principalmente por el descenso de Fortaleza, que pasó de ser candidato a disputar la Copa Libertadores a perder la categoría.

En la amplia lista de posibles partidas, donde también asoma Benjamín Kuscevic, este lunes se adelantó el delantero Juan Martín Lucero que informó su salida del cuadro fundado 1918.

“Nunca me imaginé vivir algo así y con humildad y responsabilidad, reconozco que no logré el ingreso individual ni las metas grupales esperadas este año. Quiero pedir disculpas al club, a su equipo y a todos los fans. Lo dimos todo y luchamos hasta el final”, lamentó en su cuenta de Instagram.

En su estadía en Fortaleza, Lucero marcó 58 goles en 177 y se transformó en referente del equipo, pese a que en las últimas fechas con Martín Palermo fue suplente.

Lucero tiene ofrecimientos de Colo Colo y la U. Pero ahora también se suman equipos de Argentina y Brasil

“Hoy, como en todos los aspectos de la vida, solo podemos levantarnos de nuevo, aprender de nuestros errores y mirar hacia adelante. Este club volverá, y volverá más fuerte que nunca”, recalcó el delantero de 34 años con tono de despedida.

¿Dónde jugará Juan Martín Lucero en 2026?

Juan Martín Lucero tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Pero a sus 34 años no está en sus planes disputar la segunda división de Brasil. De momento se indica que tiene un costo de mercado de 1,2 millones de euros. Por lo que será parte de la lista de jugadores que saldrán a la venta.

Ante este panorama ya se indica que tanto Universidad de Chile como Colo Colo consultaron por su disposición. Pero desde Brasil se apunta que hay varios clubes en carrera.

Además de azules y albos, están en competencia Independiente de Gustavo Quinteros, y que justamente ya lo dirigió en el Cacique.

También se suma Coritiba que subió está temporada al Brasileirao, y que con el objetivo de mantener la categoría insistirá nuevamente para quedarse con el “Gato”. Por lo que todo indica que habrán novedades de acá hasta el término de año.