La dirigencia de Blanco y Negro confirmó la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo, por lo que será el técnico que se haga cargo de la pretemporada para que el 2026 el club pueda lavar las heridas de la última campaña.

El gran perdedor en esta pasada es Arturo Vidal. El King no tiene onda con el nuevo DT de los albos, quien lo tiene considerado como reserva en su proyecto, lo que no le gusta al volante.

A pesar de mostrar un rendimiento muy opaco, no se convence que en el fin de su carrera pueda ser suplente y le ha tirado palos al entrenador por la prensa.

¿Vidal se quiere ir de Colo Colo por Ortiz?

Es más: Juvenal Olmos en TNT Sports, al saber de este escenario, señaló que el próximo año en Colo Colo “es uno u otro, no hay cabida para los dos”.

Arturo Vidal tiene que cambiar de actitud para seguir en Colo Colo

El periodista Daniel Arrieta, que en el mismo canal cubre constantemente la actualidad del Cacique, también señala que el ex Juventus queda en el limbo en los albos.

“Vidal el domingo criticó públicamente al entrenador. No está cómodo como suplente, pero tiene contrato y ahora está ratificado Ortiz”, señaló por el panorama que vivirá el futbolista.

En la dirigencia la posición es clara: quien manda en el plante es el técnico, no Vidal. Si quiere quedarse en el equipo, debe hacerlo de manera respetuosa, siendo uno más del plantel y animando a sus compañeros.

“Nos compete el trabajo, la disciplina, lo que nos gusta de este cuerpo técnico. Por eso lo acabamos de confirmar”, dijo Aníbal Mosa tras la reunión, dándole respaldo al Tano.

Agregó el presidente que “todos los jugadores se deben al técnico de Colo Colo, a las conductas, trabajos y parámetros del cuerpo técnico”.

“Al que no le guste la decisión que tomó el directorio, ellos tendrán que ver qué hacer”, fue categórico Mosa.

Queda saber lo que pensará Vidal. Si preferirá ir a otra parte, liberado además un sueldo de más de 100 millones de pesos, o si se quedará en el club que tanto dice amar siendo un líder positivo desde un lugar secundario.

