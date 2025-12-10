Claudio Borghi sabe que las declaraciones de Arturo Vidal luego del fracaso final de Colo Colo en la temporada 2025 provocaron ruido interno. Entre tantas cosas que dijo, el Rey puso en duda la continuidad de Fernando Ortiz y evidenció su disconformidad con el Tano.

Dijo abiertamente que no le había parecido acertada la decisión del Tano de dejarlo como suplente en el partido que los albos perdieron ante el Audax Italiano. También se quejó de la poca injerencia que tiene en las decisiones institucionales. Sí, Vidal manifestó que eso no pasaba por él. Como si tuviera que ser lo contrario.

En una entrevista con RedGol, el Bichi Borghi se refirió a este panorama atribulado que reina en Pedrero. “Me llama mucho la atención que salga Vidal diciendo que nunca saben qué pasa, que nadie le pregunta. No deberían preguntarle”, aseguró el comentarista de ESPN en la conversación que tuvo con nuestro querido Florete.

Arturo Vidal tiene clarísimo que perdió protagonismo en el Cacique. (Felipe Zanca/Photosport).

“De pronto quieres tomarte un café con un amigo y decirle ‘voy a pintar el muro de verde’ y preguntar qué piensas. Y ahí opinas. Pero un dirigente no tiene que preguntarle al jugador. Le podrá decir o informar, pero no preguntar si tiene el entrenador que irse o quedarse. Es un compromiso para el jugador esa situación”, manifestó el campeón del mundo con Argentina en México ’86.

En el mercado de fichajes se vislumbra que los albos tendrán ardua tarea por algo que el Bichi detectó. “Me quedé sorprendido por la cantidad de millones en la banca de colo Colo. No sé si pueden gastar tanto dinero para tener esos jugadores en la banca“, fue la gran duda que planteó.

Publicidad

Publicidad

Claudio Borghi dirigió a Arturo Vidal en la Roja. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Cuando es caro no significa que tenga que jugar todos los partidos, pero cuando compras calidad quieres calidad. Es como comprarse un auto y que le falte un neumático y se dice ‘tan bueno no era'”, aseveró Borghi. Tiene razón: como suplentes estaban Claudio Aquino, Marcos Bolados, Esteban Pavez, Arturo Vidal y Sebastián Vegas, además de los juveniles Eduardo Villanueva y Francisco Marchant.

ver también Borghi marca los atributos de Ortiz y se la juega por el nuevo DT de Colo Colo: “Conoce el paño, pero el dirigente…”

Borghi advierte a Vidal y marca un gran defecto de Colo Colo: “El único vendible de las inferiores es Pizarro”

Publicidad

Publicidad

Claudio Borghi sabe que Arturo Vidal es una parte importante del plantel de Colo Colo, pero también está consciente de que los años no pasan en vano para nadie. Incluso para el todoterreno centrocampista bicampeón de América con la selección chilena.

Eso sí, el Bichi cree que el problema formativo es grave. Da ejemplos para refrendar su tesis. “Los dirigentes deben sacar cuentas si vale la pena. Los últimos cuatro jugadores vendibles, uno lo vendió y el resto son vendibles”, explicó el Bichi.

Arturo Vidal y Vicente Pizarro en Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“(Pablo) Solari, vino de afuera sin inferiores. Cepeda, vino de afuera sin inferiores de Colo Colo, Saldivia, que vino de afuera. El único jugador vendible de las inferiores del club en un plantel millonario es Vicente Pizarro. Algo está funcionando mal, son las cuentas que uno saca afuera”, sentenció Borghi, quien no vislumbra un 2026 para nada fácil en los albos. De partida, ya quedaron fuera de cualquier competencia internacional…

ver también La razón por la que Colo Colo quedó a merced de Fernando Felicevich por culpa de Lucas Cepeda

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo cerró la Liga de Primera 2025 en el 8° lugar de la tabla de posiciones. Es decir, fuera de puestos que clasifican a torneos internacionales.

Publicidad