Reestructuración total en Colo Colo. El cuadro popular está pensando en la temporada 2026, donde tendrá que competir únicamente a nivel local. Pero, como buen equipo grande, buscar reforzarse con jugadores de renombre.

¿Por qué tienen que venir jugadores de calidad? No solamente porque es Colo Colo. Sino, también, porque los que ya están consolidados en el club, tienen posibilidades de partir.

El caso más emblemático es el de Lucas Cepeda. Con un 2025 de gran calidad, pese al mal rendimiento del equipo, el jugador llamó la atención de varios clubes, por lo que debería partir y dejar un puesto vacío para 2026… ¿o no?

Encrucijada: lo que hay detrás de la venta de Lucas Cepeda

Nuevamente, en Pauta de Juego analizaron el presente de Colo Colo y llegaron a una conclusión muy interesante con relación a Lucas Cepeda. Resulta que no sería tan fácil la salida del jugador desde Macul.

“Cepeda es de Felicevich, pero le voy a sacar ese mote, porque en realidad lo que pasa aquí tiene que ver con cómo actúan todos los representantes. Pero, ¿por qué lo van a vender ahora, si queda libre en junio?“, se preguntó retóricamente Coke Hevia.

“¿Cachai el condoro de Blanco y Negro? Vuelves a estar a merced de un representante. Porque va a decir: ‘¿vos querí que yo te dé la comisión de la venta de Cepeda? Porque te lo saco ahora, pese a que es más fácil sacarlo en junio, pero quiero a este, este, este y este en Colo Colo. Si no, lo saco en junio libre‘. Daniel Morón lo ha hecho muy mal“, reflexionó el periodista. ¿Otra más de Felicevich o es culpa del gerente deportivo?

