Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

¿Sigue Gary Medel? Los cinco hombres de Felicevich que alertan a U Católica con sus renovaciones

Tiempos de negociaciones en la Franja, donde un grupo liderado por el Pitbull aún no da el visto bueno para seguir en 2026.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La UC se mueve rápido por su plantel 2026.
© Photosport.La UC se mueve rápido por su plantel 2026.

U Católica sigue firme en la lucha por el Chile 2 de Copa Libertadores, mientras también mira de reojo la temporada 2026. Y ahí, Daniel Garnero ya alista el plantel en materia de renovaciones.

Es que 12 jugadores terminan contrato en diciembre y en San Carlos de Apoquindo trabajar para renovar a quienes han sido bien evaluados. De ese total, cinco jugadores son representados por Fernando Felicevich.

De esa lista, hay uno que ya confirmó que está todo listo con su renovación de vínculo y le dio un respiro a los cruzados. Se trata de Daniel González, el defensa que ha tenido gran campaña y era prioridad para seguir.

Incertidumbre por los otros renovados en U Católica

De la lista de representados por Vibra Fútbol, de Fernando Felicevich, falta aún saber qué pasará con Eugenio Mena, Eduard Bello, Branco Ampuero y Gary Medel en U Católica.

“Eugenio Mena está muy lejos de extender su vínculo con la UC. En el caso de Eduard Bello, se hacen las consultas para extender su préstamo, mientras que los casos de Gary Medel y Branco Ampuero, hay buena voluntad de ambas partes para renovar”, informó Punto Cruzado.

Publicidad

En esa lista, en su mayoría el acuerdo es para extender el vínculo al menos por todo el año 2026. Eso sí, antes la gran meta es abrochar la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores.

¿Se irá de U Católica? Revelan el club que iría por el fichaje de Clemente Montes

ver también

¿Se irá de U Católica? Revelan el club que iría por el fichaje de Clemente Montes

U Católica se jugará este sábado la gran chance de amarrar el objetivo. Ahí, visitará a Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano, en duelo a jugarse a las 12:00 horas.

Lee también
Revelan la postura de la UC sobre la continuidad de sus figuras
Universidad Católica

Revelan la postura de la UC sobre la continuidad de sus figuras

El importante detalle que retrasa las renovaciones de Zampedri y Medel
Universidad Católica

El importante detalle que retrasa las renovaciones de Zampedri y Medel

"Qué rica...": Acusan a Gary de infidelidad tras filtrarse erótico chat
Chile

"Qué rica...": Acusan a Gary de infidelidad tras filtrarse erótico chat

Resultados Loto martes 25 de noviembre: Números ganadores sorteo 5352
Tendencias

Resultados Loto martes 25 de noviembre: Números ganadores sorteo 5352

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo