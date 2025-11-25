U Católica sigue firme en la lucha por el Chile 2 de Copa Libertadores, mientras también mira de reojo la temporada 2026. Y ahí, Daniel Garnero ya alista el plantel en materia de renovaciones.

Es que 12 jugadores terminan contrato en diciembre y en San Carlos de Apoquindo trabajar para renovar a quienes han sido bien evaluados. De ese total, cinco jugadores son representados por Fernando Felicevich.

De esa lista, hay uno que ya confirmó que está todo listo con su renovación de vínculo y le dio un respiro a los cruzados. Se trata de Daniel González, el defensa que ha tenido gran campaña y era prioridad para seguir.

Incertidumbre por los otros renovados en U Católica

De la lista de representados por Vibra Fútbol, de Fernando Felicevich, falta aún saber qué pasará con Eugenio Mena, Eduard Bello, Branco Ampuero y Gary Medel en U Católica.

“Eugenio Mena está muy lejos de extender su vínculo con la UC. En el caso de Eduard Bello, se hacen las consultas para extender su préstamo, mientras que los casos de Gary Medel y Branco Ampuero, hay buena voluntad de ambas partes para renovar”, informó Punto Cruzado.

En esa lista, en su mayoría el acuerdo es para extender el vínculo al menos por todo el año 2026. Eso sí, antes la gran meta es abrochar la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores.

U Católica se jugará este sábado la gran chance de amarrar el objetivo. Ahí, visitará a Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano, en duelo a jugarse a las 12:00 horas.