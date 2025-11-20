Universidad Católica se encuentra analizando lo que será la temporada 2026 de cara a futuras competencias internacionales, donde aún esta al pendiente la renovación de dos de sus referentes, Gary Medel y Fernando Zampedri.

La Franja marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones que, de cerrarse así, les da la clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores, por este motivo, ya comienza a definirse el plantel con el que llegarán al nuevo ciclo.

Las renovaciones en Universidad Católica

A tres fechas de que termine la temporada, aún siguen pendientes las renovaciones de figuras como Branco Ampuero, Medel y Zampedri cuyos contratos terminan a fin de año, además de otros jugadores que finalizan su vínculo.

Daniel González reveló que renovó su contrato con la UC, pero hasta el momento no se sabe en que están las negociaciones con los otros jugadores.

Según reveló Punto Cruzado está situación es algo muy común en Cruzados, donde no es algo que les preocupe antes de que termine la temporada, ya que han existido algunas conversaciones con jugadores y no se adelantan a comenzar a cerrar su extensión.

Añadiendo que en el equipo hay optimismo de que jugadores como Zampedri, Ampuero y Medel sigan la temporada 2026, por lo que no deberían tener problemas para renovar su vínculo con la Franja.

El medio revela que esta situación comenzará a aclararse una vez que se cierre la presente temporada del Campeonato Nacional, siguiendo la misma tónica que han hecho otros años.