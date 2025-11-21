“Hice lo máximo…”: Marcelo Bielsa enfrenta a referente de Uruguay y revela porqué lo borró de la selección

Marcelo Bielsa enfrentó las críticas tras la última derrota sufrida en fecha FIFA. La selección de Uruguay perdió por 5-1 ante Estados Unidos y el puesto del “Loco” está en duda.

Pese a ello, el rosario recalcó que sigue más firme que nunca en su cargo y ya piensa en lo que será el Mundial 2026. Aunque a su estilo reveló que la tarea será más complicada ya que aún no logra la aceptación del grupo charrúa.

“Tengo la misma fuerza para seguir con la Selección hasta el Mundial. Soy una persona obsesiva y no me gusta el desorden. Todavía no he logrado una aceptación del grupo que conduzco”, lamentó el trasandino.

El jugador que criticó a Marcelo Bielsa

Pero pese a sus palabras de buena crianza, a Marcelo Bielsa le llueven las críticas en Uruguay. A tal punto que ahora se sumó uno de los jugadores que nominó y que desató el quiebre de camarín.

Esto tiene relación con Lucas Torreira, que tras la derrota ante Estados Unidos, dedicó un potente mensaje a Óscar Washington Tabárez. El DT que marcó un legado en Uruguay y que justamente Bielsa intenta reescribir.

“Tu legado en nuestro país va más allá de los logros deportivos. Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más”, recalcó el volante.

Palabras que Bielsa respondió tajantemente. “Hice lo máximo por él. No dejé de mirar sus partidos. Un día me llamó y yo le expliqué porqué no lo convocaba”, recalcó el DT.

“Él juega en una posición donde en la selección uruguaya juegan (Federico) Valverde y (Rodrigo) Bentancur. A lo mejor él es mucho mejor que cualquiera de esos dos, pero yo elegí a otros. Obviamente, Torreira no está de acuerdo con mi elección y de manera elíptica me lo hace saber. Yo lo entiendo perfectamente, pero actué con él de la mejor manera posible”, zanjó el tema el rosario.

