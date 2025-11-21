Es tendencia:
Universidad de Chile

El DT de O’Higgins echa al agua el juego de U de Chile antes del duelo clave en el torneo

Francisco Meneghini asegura que el partido es fundamental para los objetivos, por lo que deben tener ojo con esto en la U.

Por Cristián Fajardo C.

Paqui Meneghini sabe que se juegan mucho contra la U.
Una verdadera final será la que jueguen el fin de semana Universidad de Chile contra O’Higgins, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, que puede marcar la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores, donde también está Universidad Católica.

El enfrentamiento de rivales directos puede definir parte importante de la temporada, por lo que en Rancagua ya palpitan el duelo, teniendo en claro los objetivos que tiene el equipio.

Fue el técnico Francisco Meneghini quien explicó lo que esperan para el choque del domingo en el estadio El Teniente, con la claridad de lo que puede definir el marcador.

Es un partido contra un rival directo, peleamos por el mismo objetivo. No dependemos 100 por ciento de nosotros para el Chile 2, pero sí para el Chile 3. Es un desafío importante, el partido será difícil”, explicó.

Paqui Meneghini tiene estudiada a la U

Paqui Meneghini sabe de la importancia de quitarle los puntos a Universidad de Chile, donde asegura que se juega parte importante de lo presupuestado por O’Higgins.

“Estamos en la recta final donde la tabla sí importa. También los resultados de los otros equipos y también cómo podemos aprovechar la cosecha de puntos. Estamos conscientes de que el partido es muy importante”, comentó.

Por lo mismo, echó al agua el juego de los azules, con las claves que tiene que manejar su plantel para poder quedarse con los tres puntos.

“Ellos manejan bien los balones detenidos, con buenos pegadores y buenas jugadas que hemos visto que hacen. Nosotros podemos mejorar en ataque, atacar con más decisión e ímpetu y mantener la concentración defensiva que hemos mostrado a lo largo del torneo“, finalizó.

