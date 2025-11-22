Este sábado Universidad Católica y Palestino se enfrentan por la fecha 28 del Campeonato Nacional, en un duelo clave para fortalecer sus aspiraciones de clasificar a torneos internacionales en la próxima temporada.

Los Cruzados llegan en el segundo lugar de la tabla y buscan asegurar un cupo a Copa Libertadores y para eso necesitan sumar tres puntos. Por su parte, el conjunto Árabe se ubica quinto con 45 unidades y, por ahora, se mantiene en zona de Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega U. Católica vs. Palestino y dónde ver EN VIVO?

Universidad Católica vs. Palestino juegan este sábado 22 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Claro Arena, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

