Si un jugador anota 17 goles en una temporada es evidente que va a tener ofertas de clubes importantes, y justamente eso le está pasando a Daniel Castro en el mercado de fichajes.

La figura de Deportes Limache es uno de los futbolistas más requeridos del momento y el primer equipo que se acercó para contratarlo fue Colo Colo.

El presidente del cuadro tomatero, César Villegas, conversó con RedGol y reconoció que existen varias opciones para que el popular Popín continué su carrera, sin embargo, avisa que no lo van a “regalar”.

César Villegas y el futuro de Popín Castro

Villegas confirmó que Colo Colo le hizo una propuesta, pero asegura que es insuficiente e insta a subir la puntería, tal como hace el Cacique con futbolistas extranjeros.

“Llega un jugador extranjero de otro medio y abre las billeteras y cuando es un jugador nacional se castiga bastante. Lo bueno es que nosotros no tenemos el apremio de venderlo ni por el club ni por el jugador. El jugador está muy contento”, dijo el empresario.

Además, el presidente de Limache contó que hubo conversaciones con Newell’s por Castro, no obstante, adelanta que no hay nada concreto.

“Ellos sondearon, preguntaron la situación contractual del jugador y nosotros le dijimos y ellos supuestamente iban a hacer una oferta de 600 mil dólares por un porcentaje del pase y dejar algo para el club en caso de que ande bien. Aún no hay nada formal”, agregó.

Limache habla de las ofertas por Daniel Castro. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, César Villegas reconoció que además del mercado argentino, en México están interesados por Daniel Castro.

“No se descarta. Han preguntado clubes con agentes que manejan a dos o tres clubes en México, porque ellos manejan por bloque, porque algunos agentes tienen dos o tres clubes y ahí también aparece el nombre de Daniel”, cerró.

Colo Colo tiene mucha competencia en la disputa por Popín…