En el partido que Colo Colo le ganó a Huachipato en el estadio Monumental, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz repartió varias indicaciones que dibujó en una pizarra. Algunas fueron dadas directamente a un jugador, como cuando el Tano le dio una instrucción a Jeyson Rojas.

También lo hizo con el lateral izquierdo Diego Ulloa, quien se ganó una convocatoria a la selección chilena por sus actuaciones en los albos. En ese contexto, RedGol se contactó con un par de voces albas. Una de ellas, muy fuerte: la del goleador del equipo campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Diego Ulloa se acercó a la banda a recibir indicaciones de Fernando Ortiz. (Captura TNT Sports).

Sí, Ricardo Dabrowski. “Lo que alcanza a observar es que muestra en las posiciones que les querrá indicar a los jugadores. La diferencia de colores, uno es el equipo propio y el otro, el rival”, explicó el Polaco sobre algo que parecía evidente.

Minuto 75 y esto había en la pizarra del cuerpo técnico albo. (Captura TNT Sports).

“Por lo que uno ve en la foto, es el posicionamiento o cómo quedar parado ante determinado esquema del rival”, expuso Dabrowski, quien fue entrenador de los albos entre 2004 y 2005. La L que sale dentro del círculo seguramente es por Leandro Hernández.

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Aunque a un delantero que tuvo Colo Colo en los 90 no le gustó para nada esta manera de dar indicaciones que tuvo Fernando Ortiz. “Veo que quiere explicar como ajedrez y esto no es ajedrez”, afirmó Carlos Gustavo de Luca en una entrevista con RedGol.

“Son jugadores que se mueven en la cancha. Eso se ve en los entrenamientos, con la pelota, pasar por la espalda, buscar el robo”, afirmó De Luca. Pero seguramente el ex DT de Monterrey utiliza la pizarra para reforzar movimientos que ya vio durante la semana.

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Fernando Ortiz y unas indicaciones a Jeyson Rojas. (Captura TNT Sports).

Pese a eso, a De Luca no le gustó mucho. Quizá recordó su época de jugador para revelar cómo le gustaba recibir indicaciones. “Así es muy difícil entenderlo con las equis que usa el técnico. Los jugadores no entienden nada”, sentenció el ex ariete de O’Higgins y Deportes La Serena.

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