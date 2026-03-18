Javier Correa no vive su mejor momento en Colo Colo. El delantero perdió la titularidad con Fernando Ortiz y eso no es lo peor: ahora, sufrió una lesión que lo dejará fuera por cuatro semanas en el Monumental.

Tras haber jugado apenas cuatro minutos en el triunfo sobre Huachipato, el atacante volvió a los entrenamientos para preparar la nueva semana. En la práctica sufrió un desgarro que más tarde confirmó en la Clínica Meds.

“Es la misma zona donde, en la previa del partido ante O’Higgins, quedó descartado por una contractura”, confirmaron en Radio ADN.

En Picado TV, Claudio Borghi se refirió a lo que sufre al delantero, quien al mismo tiempo vive su divorcio con la hinchada. “Es difícil cuando el público se pone en contra de ti. Lo que hagas les va a caer mal”, relató.

El delicado momento de Javier Correa en Colo Colo: cuestionado y lesionado | Photosport

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Borghi y el delicado momento de Javier Correa en Colo Colo: “Se hace más compleja su estadía”

La actitud del delantero en los últimos partidos inquita el Bichi Borghi. “No sé si es el único jugador que hace callar a la gente o sale enojado, pero es extranjero, el periodista opina y la gente se va colgando”, consideró.

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“Me acuerdo a la salida de Brayan Cortés que, si bien es diferente, la gente se va colgando de la mala noticia y hace más compleja la estadía de los jugadores en este caso”, mencionó también el ex DT del Cacique.

Con esta lesión, se espera que Javier Correa se pierda las acciones de los partidos contra Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Huachipato en la Copa de La Liga. Recién volvería para mediados de abril.