Limache le manda un aviso a Colo Colo por Daniel Popín Castro: “Si lo quieren…”

Colo Colo tiene una billetera apretada para este mercado de fichajes. Las pérdidas de la temporada 2025, sumado al dinero que no entró al no clasificar a copas internacionales, obligan al Cacique a ingeniárselas.

En las últimas horas, se conoció que los albos hicieron una oferta por Daniel ‘Popín’ Castro, delantero de Deportes Limache de destacada temporada con 17 goles, pero esta fue considerada insuficiente.

Según La Tercera, Colo Colo ofreció 250 mil dólares por la carta del jugador, buscando un contrato por un año y un salario de cerca de 15 mil dólares. La propuesta fue rechazada por los tomateros.

Ahora, el presidente de Limache, César Villegas, habló y dejó clara la posición del club. “Nosotros tenemos una postura en cuanto al jugador; es distinto en cuanto a sus capacidades futbolísticas, pero principalmente en su arraigo e identificación con el club“, dijo a El Mercurio.

Daniel Castro hizo 17 goles este año (12 en Liga de Primera y cinco en Copa Chile) y ahora interesa a Colo Colo | Photosport

Presidente de Limache le manda un mensaje a Colo Colo por Daniel Castro

“Hoy por hoy estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente“, sumó.

El medio citado reveló que, pese a la primera negativa, las conversaciones entre Colo Colo y Limache por Daniel Castro continuarán. Los albos tendrán que hacer un esfuerzo importante si quieren contar con él.