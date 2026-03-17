La UEFA Champions League ya tiene a sus primeros cuatro clasificados a cuartos. Este martes se disputó la primera tanda de partidos de vuelta de octavos de final, con el Real Madrid eliminado al Manchester City y el Bodo/Glimt terminando su histórica participación entre lo más destacado.

En una jornada que prometía, sólo uno de los que llegaba con ventaja pudo asegurar el boleto a la próxima ronda. Estos fueron los noruegos, que después del 3 a 0 en la ida terminaron siendo goleados por el Sporting Lisboa.

Pero estos no fueron los únicos en ver acción en esta jornada. El PSG también pudo terminar la tarea ante el Chelsea con un triunfo global aplastante, mientras que el Arsenal se hizo fuerte de local para borrar al Bayer Leverkusen del certamen.

Real Madrid despacha al City y la Champions le dice adiós a su gran sorpresa: el Bodo/Glimt

Se terminó la primera parte de los octavos de final de la UEFA Champions League y lo hizo dejando a cuatro clasificados que se perfilan como candidatos al título. Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid y Sporting Lisboa se metieron en cuartos dejando en el camino a varios titanes.

Vinícius lideró la clasificación del Real Madrid ante Manchester City en Champions League. Foto: Getty Images.

Los primeros en ver acción fueron los portugueses, que despertaron del sueño al Bodo/Glimt. El elenco noruego había hecho una enorme campaña y llegaba de ganar 3 a 0 en la ida, pero se comió un 5 a 0 que los deja sin chances. Goncalo Inácio (34′), Pedro Goncalves (61′) y Luis Suárez (P, 78′) forzaron el alargue, donde Maximiliano Araújo (90+2′) y Rafael Nel (120+1′) sellaron el partido.

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A la misma hora pero en Inglaterra, el Chelsea necesitaba un milagro para dar vuelta el 5-2 de la ida ante el PSG. No obstante, los parisinos fueron una visita ingrata y se llevaron el triunfo por 0 a 3 con goles de Khvicha Kvaratskhelia (6′), Bradley Barcola (14′) y Senny Mayulu (62′).

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A un par de kilómetros de distancia, el Arsenal estaba asegurando su boleto a cuartos de final de la Champions League frente al Bayer Leverkusen. Con un empate 1 a 1 en la ida, los Gunners estaban obligados a hacerse fuerte y lograron timbrar los pasajes con un 2 a 0, obra de Eberechi Eze (36′) y Declan Rice (63′).

Finalmente está el Manchester City, que necesitaba dar vuelta el 3 a 0 frente al Real Madrid en España. Sin embargo, un doblete de Vinícius en los 22′ y 90+3′ fueron suficientes para un 1 a 2 que pudo ser más amplio a favor de los Merengues. Erling Haaland en los 41′ marcó el descuento.

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La UEFA Champions League ya tiene listos a sus primeros cuatro clasificados a cuartos de final. Este miércoles se conocerá al resto de clubes que darán vida a la ronda de los ocho mejores, con puros candidatos al título de peso.

¿Cuándo se juega el resto de partidos de octavos de final de la Champions League?

La UEFA Champions League ahora se prepara para conoce a los últimos clasificados de octavos de final. Las vueltas restantes arrancarán este miércoles 18 de marzo desde las 14:45 horas con el cruce entre Barcelona y Newcastle (1-1) para luego seguir con los duelos en simultáneo de Tottenham contra Atlético de Madrid (2-5), Liverpool ante Galatasaray (0-1) y Bayern Múnich frente a Atalanta (6-1) a partir de las 17:00 horas.

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En resumen, la Champions League…