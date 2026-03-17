Se acabó el histórico paso del Bodo/Glimt de Noruega en la UEFA Champions League. Luego de una histórica racha de cinco victorias consecutivas, parecía que tenía el camino llano para clasificar a cuartos de final.

De hecho, la ventaja que sacó en su casa ante el Sporting Lisboa portugués por 3-0 parecía ser definitiva. Sin embargo, el cuadro escandinavo despareció y permitió el “milagro lusitano” en el Estadio José Alvalade.

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Sporting acabó con el sueño de Bodo/Glimt en Champions League

El elenco lisboeta comenzó a creer en la remontada pasada la media hora de juego, cuando Gonzalo Inácio abrió el marcador en los 34′. No fue hasta el complemento en que vieron la debilidad noruega y fueron al frente.

Pedro Gonçalves aumentó las cifras para el Sporting Lisboa en los 61′. En el tramo final del lance, una mano dentro del área de Bodo/Glimt terminó en penal que el colombiano Luis Suárez (78′) cambió por gol. La tarea estaba casi completa.

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Pero en el tiempo regular, los portugueses no consumaron la remontada por lo que el duelo por Champions League se fue al alargue, y recién allí firmaron la misma gracias al uruguayo Maximiliano Araújo (92′).

Para peor, en la última jugada del encuentro, los lusos firmaron una goleada absoluta por 5-0 mediante el joven Rafael Nel. Fin de la historia que tuvo para los locales un final feliz y acabó con el sueño europeo de los nórdicos.

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¿Cuál será su próximo rival?

El siguiente paso del Sporting Lisboa en cuartos de final de la Champions League será ante el ganador de la serie entre Arsenal de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania, que en la ida igualaron por 1-1.

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