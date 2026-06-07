El médico de la selección de Dinamarca entregó información sobre Christian Eriksen luego de que se desmayara en pleno amistoso.

Christian Eriksen vuelve a vivir un episodio que impacta al mundo del fútbol. El futbolista de Dinamarca se desmayó en pleno amistoso contra Ucrania, reviviendo la traumática imagen que dio en la Euro 2020.

Los daneses, quienes no clasificaron al Mundial 2026, se citaron este domingo 7 de junio con Ucrania. Cuando se jugaban los 65′, el partido fue detenido y sus compañeros fueron a su auxilio cuando se desplomó.

La imagen heló a todos en el estadio. Y es que en el recuerdo estaba lo sucedido en 2021, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio en la Euro 2020, se le practicaron labores de reanimación y una desfibrilación que salvó su vida.

Por suerte, este evento parece no haber sido tan serio. Unos minutos después de que se suspendiera el amistoso contra Ucrania, el médico de Dinamarca, Morten Boesen, dio la primera información sobre el jugador.

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El parte médico de Dinamarca por Christian Eriksen: “Se encuentra bien”

“Christian Eriksen se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida“, informó el profesional.

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“Ahora, necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien“, sumó.