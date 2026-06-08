Uno de los equipos más grandes del mundo va por los servicios del arquero de la selección de Argentina.

Emiliano Martínez podría dar el paso más importante de su carrera en la previa al inicio de la Copa del Mundo, ya que nada más y nada menos que la Juventus quiere contar con sus atajadas.

Cuando todos los ojos de los fanáticos del fútbol apuntan hacia la realización de la cita planetaria, el mercado de pases de Europa está en marcha. Ahí es donde uno de los más grandes del viejo continente fijó la mirada en el arquero de la selección de Argentina.

Dibu Martínez a la Juventus

Emiliano Martínez tuvo un giro en su carrera desde que se ganó la titularidad en la Albiceleste en 2021. Desde entonces conquistó dos Copa América y la Copa del Mundo en Qatar 2022. A nivel de clubes ha sido figura en el Aston Villa, ganando la última UEFA Europa League.

Luego de su paso por Arsenal, donde nunca se pudo ganar del todo la titularidad, Martínez estaba esperando la oportunidad de dar el salto a un club grande. Si bien mucho se especuló en la temporada pasada, ahora pareciera ser que su momento ha llegado.

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De acuerdo a lo que indica el especialista en mercado, Fabrizio Romano, es la Juventus el club que quiere contar con el Dibu Martínez. La Vecchia Signora no tuvo éxito en su intento por quedarse con Alisson de Liverpool, por lo que decidió ir por el meta de Aston Villa.

Si bien Martínez tiene un muy alto salario en Inglaterra, desde el equipo de Turín están dispuestos ha realizar un esfuerzo para poder quedarse con los servicios del argentino. El Dibu podría concretar su llegada al gigante italiano a los 33 años.

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Dibu Martínez estará con Argentina en la Copa del Mundo. Imagen: Getty

En caso de fracasar el intento por Emiliano Martínez, en Juventus ya tienen anotado el nombre de Guglielmo Vicario del Tottenham. Claro que por ahora, la prioridad sigue siendo el Dibu. Los próximos días serán clave para saber qué depara el futuro del argentino.