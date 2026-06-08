La fiebre del Mundial llega para todos los hinchas, con un evento con jugadores y hasta para cambiar las láminas del álbum.

Ya no queda nada para comenzar a vivir la fiesta del Mundial 2026, que se jugará a partir del jueves por primera vez en tres países consecutivos: Canadá, Estados Unidos y México.

Si bien la selección chilena lo verá desde muy lejos, la emoción de los hinchas estará pendiente en seguir todos los pormenores del torneo, incluso con un Fan Fest.

Como se hace en las grandes ciudades, será Padre Hurtado la que se la jugó con un lugar lleno de actividades para ver la jornada inaugural del Mundial, con figuras del deporte nacional presentes.

Redgol cierra su análisis previo de cuotas mundial con una guía rápida para el apostador chileno: dónde jugar, cuánto apostar y qué mercados evitar en la fase de grupos.

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La jornada inaugural del Mundial en Padre Hurtado

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Fútbol y la municipalidad de Padre Hurtado los invita a cubrir el Fan Fest 2026, una gran fiesta deportiva familiar para vivir toda la pasión del primer día de la Copa del Mundo junto a históricas figuras del fútbol chileno.

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Los grandes protagonistas serán Marcelo Díaz, Roberto Cereceda, Roberto “Pajaro” Gutiérrez, Jaime “Pajarito” Valdés, además de influencers deportivos que le darán calor a la jornada.

También estará el Museo de Camisetas, con más de 60 piezas históricas originales, la “Cambiatón” de láminas del Mundial y un gran cierre con show en vivo de DJ Rocka.

Esto será este jueves 11 de junio, desde las 14:00 horas (justo en la antesala del puntapié inicial del Mundial),en el Estadio Santa Rosa de Chena (Primera Transversal #200, Padre Hurtado).

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