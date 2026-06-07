El jugador danés ya había tenido problemas cardíacos en la Euro 2020 y ahora volvió a desplomarse. Preocupa su estado actual.

Pánico. Eso fue lo que se generó con el desplome de Christian Eriksen en el duelo amistoso entre Ucrania y Dinamarca en Odense. El jugador volvió a ser noticia por sus problemas de salud y todo el mundo sigue de cerca el desarrollo de su salud.

Christian Eriksen ya alertó a todo el mundo en la Eurocopa 2020, cuando se desplomó en pleno duelo entre los daneses y Finlandia. Las imágenes de aquel entonces fueron trágicas: médicos realizando maniobras de RCP al borde de la cancha para salvarlo.

Ahora, en el amistoso previo al Mundial 2026, Eriksen vuelve a preocupar a todo el mundo futbolístico. Si bien Dinamarca no está clasificada a la cita planetaria, sí aprovecharon la fecha FIFA para mantener en ruedo a su selección.

Duros momentos en Odense: Eriksen se agarra el pecho

Tal como en la Eurocopa 2020, hubo mucha confusión por lo que pasaba en cancha. El jugador de Ucrania, Ruslan Malinovskyi, la tiró afuera por fair play, pero nadie al borde de la cancha entendía bien lo que pasaba.

Sin embargo, pronto, Eriksen se agarró el pecho y se desplomó. Allí, se activaron las alarmas y jugadores como Victor Frohold se arrimaron para separar al resto de los jugadores que se abalanzaban para ayudar al danés.

Ya lo vivió Dinamarca en 2020, cuando Eriksen se desplomó ante Finlandia | Getty Images

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Aún no hay certezas sobre el estado de salud de Christian Eriksen. No obstante, el duelo entre Ucrania y Dinamarca se dio por finalizado, mientras que la transmisión oficial decidió no mostrar más imágenes de lo que acontecía, evitando el morbo.

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En resumen…

Christian Eriksen se desplomó tras agarrarse el pecho en el amistoso entre Ucrania y Dinamarca.

se desplomó tras agarrarse el pecho en el amistoso entre Ucrania y Dinamarca. El partido de fútbol suspendido se disputaba en la ciudad danesa de Odense .

. El futbolista Christian Eriksen ya había sufrido un colapso previo en la Eurocopa 2020.

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