Este zurdo paraguayo de 24 años escribió un emotivo texto para decirle adiós al León de Collao. Sufrió una gravísima lesión el día que los lilas ganaron el boleto de retorno a la élite nacional.

Deportes Concepción quedó fuera de la Copa de la Liga, tiene un partido por jugar en la rueda inicial de la Liga de Primera y acaba de darle el vamos a su lista de salidas en el mercado de fichajes. Se trata de un zurdo futbolista que fue parte importante del ascenso a primera división.

Pero que sufrió una lesión gravísima en la final de la promoción ante Cobreloa, rival que el León de Collao venció en esa serie para retornar a la élite del fútbol chileno. Las referencias son para Jonathan Espínola, paraguayo de 24 años que se despidió de los lilas.

Lo hizo mediante un texto lleno de gratitud que colgó en su cuenta de Instagram. “No sé cómo ni por dónde empezar. Primero quiero dar las gracias a Deportes Concepción por abrirme las puertas de este hermoso y maravilloso club”, introdujo Espínola.

La fea lesión sufrida por Jonathan Espínola en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

“Por darme la oportunidad de defender este club tan maravilloso como lo es su gente. Segundo, quiero agradecer a todos los hinchas lilas por el inmenso cariño hacia mí y toda mi familia”, prosiguió Espínola con su inmensa gratitud al León de Collao.

El exdefensor de Magallanes no quedó hasta ahí. “Estaré eternamente agradecido por todo lo que me han hecho sentir desde el primer día. Llevo los recuerdos más lindos de todos ustedes y, lo más importante, llevarlos a primera división, de donde nunca debió salir un club tan importante”, posteó el guaraní.

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Jonathan Espínola inicia las salidas de Deportes Concepción

Quién sabe si habrá más salidas en Deportes Concepción que la de Jonathan Espínola, quien tenía contrato el el cuadro lila hasta diciembre de 2027, según informó Transfermarkt. “Me siento orgulloso de haber formado parte de esta hermosa historia”, escribió.

“Muchas gracias por todo, mi querido Deportes Concepción. Los llevaré siempre en mi corazón”, agregó Espínola, quien compartió un carrusel de fotos significativas en el León de Collao. Incluida una del festejo tras conseguir el retorno a la élite del balompié nacional.

Otro que podría sumarse a Espínola y salir de los lilas es Nelson Sepúlveda, quien tuvo una fuerte discusión con Fernando Díaz en pleno partido frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. El Nano dejó un elocuente ultimátum por eso. “Vamos a ver si contamos con él. La postura del entrenador es clara: él o yo”, lanzó el experimentado director técnico.

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