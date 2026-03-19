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Champions League

Los espectaculares cruces de cuartos en Champions League: cinco clubes han sido campeones

Los ocho mejores de la competición europea se medirán para buscar a los semifinalistas de Champions League.

Por Felipe Escobillana

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Los cruces de la Champions: ocho clubes quieren llegar a Hungría
© IALos cruces de la Champions: ocho clubes quieren llegar a Hungría

La Champions League entra en una de sus fases más decisivas: los cuartos de final. Y regalará cuatro choques espectaculares, pues cinco clubes ya saben levantar la Orejona.

Por el lado izquierdo del cuadro, asoman cuatro cuadros campeones: Paris Saint Germain, Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Colosos europeos que buscarán llegar a la final.

Eso se contrapone con el lado derecho, donde Barcelona es el único campeón del certamen. Eso sí, debe enfrentar a un Atlético Madrid que sabe lo que es jugar finales de la competición.

También jugará el Arsenal contra Sporting de Lisboa. Los ingleses fueron finalistas el 2006, año en el que cayeron en la final justamente contra el cuadro catalán.

Los cruces en Champions League

Los cruces en Champions League

Los cruces de cuartos de final

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League.

  • Real Madrid vs. Bayern Múnich.
  • Sporting Lisboa vs. Arsenal.
  • Barcelona vs. Atlético de Madrid.
  • PSG vs. Liverpool.
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Todos los partidos se jugarán la semana del 7 y 14 de abril. Luego las semis se jugarán el 28 de abril y 5 de mayo, para encontrar a los dos finalistas.

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Ese encuentro se disputará el 30 de mayo, solamente 11 días antes de que comience el Mundial de Norteamérica. Se jugará en Hungría, en el Puskas Arena.

El elenco más ganador de la competición es Real Madrid, quien tiene 15 trofeos en su palmarés. En los últimos 10 años la ha ganado cinco veces.

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