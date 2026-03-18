Los octavos de final de la UEFA Champions League terminaron y ya están listos los clasificados a cuartos. Este miércoles Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich y Atlético de Madrid avanzaron a la próxima ronda con goleadas, pero uno perdiendo.

Después de idas que dejaron llaves abiertas y otras más o menos definidas, los clubes saltaron a la cancha a pelear su oportunidad. En el camino quedaron Newcastle, Galatasaray, Atalanta y Tottenham. Estos últimos, pese a ganar su partido.

Aunque más allá de eso, hubo varios resultados que no dejan de sorprender. Por ejemplo, los Culés aplastaron a su rival después de un intenso primer tiempo, mientas que los Bávaros lograron un global categórico de 10 contra 2.

Los favoritos responden: Barcelona, Liverpool, Bayern y Atlético de Madrid a cuartos de Champions

La jornada de miércoles en la UEFA Champions League dejó un festival de goles rumbo a los cuartos de final. Los cuatro últimos clasificados a la ronda de los ocho mejores protagonizaron verdaderos partidazos, pero donde los grandes respondieron a su cartel.

Si bien Barcelona, Liverpool y Bayern avanzaron ganando, el Atlético de Madrid cayó con el Tottenham pero le alcanzó con lo hecho en la ida para seguir vivos en Champions. Foto: Getty Images.

Todo comenzó en España con la histórica goleada por 7 a 2 del Barcelona frente al Newcastle. Después de igualar en la ida 1 a 1, los Culés se fueron al descanso ganando apenas 3 a 2 con goles de Raphinha (6′), Marc Bernal (18′) y Lamine Yamal (P, 45+7′) y descuentos de Anthony Elanga. No obstante, en el complemento sacaron toda la artillería.

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Con un verdadero baile, terminaron pasándole por encima a los ingleses y, gracias a los tantos de Fermín (51′) y un doblete de Robert Lewandowski (56′ y 61′) los Culés timbraron los boletos a cuartos.

Ya más tarde la acción se dividió en lugares distintos. En Alemania, el Bayern Múnich logró mantener la ventaja de 6 a 1 que sacó en la ida y terminó goleando al Atalanta por 4 a 1 para avanzar a la próxima ronda. Los goles fueron obra de Harry Kane (P, 25′ y 54′), Lennart Karl (56′) y Luis Díaz (70′), mientras que el descuento fue de Lazar Samardzic (85′).

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En Inglaterra se vio acción en dos canchas. Primero fue el Liverpool el que logró dar vuelta el 1 a 0 que sufrió en la ida y sacó a bailar al Galatasaray. Los Reds clasificaron gracias a una remontada de 4 a 0 con tantos de Dominik Szoboszlai (25′), Hugo Ekitike (51′), Ryan Gravenberch (53′) y Mohamed Salah (62′).

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Finalmente está el Atlético de Madrid, el único que perdió pero que igual pudo meterse en la próxima ronda. El 5 a 2 de la ida fue suficiente para aguantar la derrota por 3 a 2 contra el Tottenham, que se quedó con las ganas de un milagro. Los goles fueron de Randal Kolo Muani (30′) y Xavi Simons (52′ y P, 90′), mientras que la visita descontó con Julián Álvarez (47′) y Dávid Hancko (75′).

La UEFA Champions League ya tiene a todos los equipos que animarán los cuartos de final. El torneo entra en su fase decisiva y con un festival de candidatos al título más importante a nivel de clubes en Europa.

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¿Cómo quedan los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26?

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League:

Real Madrid vs. Bayern Múnich .

. Sporting Lisboa vs. Arsenal.

Barcelona vs. Atlético de Madrid.

PSG vs. Liverpool.

Todos se disputarán las semana del 7 de abril y 14 de abril.

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En resumen, la Champions League…