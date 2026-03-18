Los octavos de final de la UEFA Champions League terminaron y ya están listos los clasificados a cuartos. Este miércoles Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich y Atlético de Madrid avanzaron a la próxima ronda con goleadas, pero uno perdiendo.
Después de idas que dejaron llaves abiertas y otras más o menos definidas, los clubes saltaron a la cancha a pelear su oportunidad. En el camino quedaron Newcastle, Galatasaray, Atalanta y Tottenham. Estos últimos, pese a ganar su partido.
Aunque más allá de eso, hubo varios resultados que no dejan de sorprender. Por ejemplo, los Culés aplastaron a su rival después de un intenso primer tiempo, mientas que los Bávaros lograron un global categórico de 10 contra 2.
Los favoritos responden: Barcelona, Liverpool, Bayern y Atlético de Madrid a cuartos de Champions
La jornada de miércoles en la UEFA Champions League dejó un festival de goles rumbo a los cuartos de final. Los cuatro últimos clasificados a la ronda de los ocho mejores protagonizaron verdaderos partidazos, pero donde los grandes respondieron a su cartel.
Si bien Barcelona, Liverpool y Bayern avanzaron ganando, el Atlético de Madrid cayó con el Tottenham pero le alcanzó con lo hecho en la ida para seguir vivos en Champions. Foto: Getty Images.
Todo comenzó en España con la histórica goleada por 7 a 2 del Barcelona frente al Newcastle. Después de igualar en la ida 1 a 1, los Culés se fueron al descanso ganando apenas 3 a 2 con goles de Raphinha (6′), Marc Bernal (18′) y Lamine Yamal (P, 45+7′) y descuentos de Anthony Elanga. No obstante, en el complemento sacaron toda la artillería.
Con un verdadero baile, terminaron pasándole por encima a los ingleses y, gracias a los tantos de Fermín (51′) y un doblete de Robert Lewandowski (56′ y 61′) los Culés timbraron los boletos a cuartos.
Ya más tarde la acción se dividió en lugares distintos. En Alemania, el Bayern Múnich logró mantener la ventaja de 6 a 1 que sacó en la ida y terminó goleando al Atalanta por 4 a 1 para avanzar a la próxima ronda. Los goles fueron obra de Harry Kane (P, 25′ y 54′), Lennart Karl (56′) y Luis Díaz (70′), mientras que el descuento fue de Lazar Samardzic (85′).
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En Inglaterra se vio acción en dos canchas. Primero fue el Liverpool el que logró dar vuelta el 1 a 0 que sufrió en la ida y sacó a bailar al Galatasaray. Los Reds clasificaron gracias a una remontada de 4 a 0 con tantos de Dominik Szoboszlai (25′), Hugo Ekitike (51′), Ryan Gravenberch (53′) y Mohamed Salah (62′).
Finalmente está el Atlético de Madrid, el único que perdió pero que igual pudo meterse en la próxima ronda. El 5 a 2 de la ida fue suficiente para aguantar la derrota por 3 a 2 contra el Tottenham, que se quedó con las ganas de un milagro. Los goles fueron de Randal Kolo Muani (30′) y Xavi Simons (52′ y P, 90′), mientras que la visita descontó con Julián Álvarez (47′) y Dávid Hancko (75′).
La UEFA Champions League ya tiene a todos los equipos que animarán los cuartos de final. El torneo entra en su fase decisiva y con un festival de candidatos al título más importante a nivel de clubes en Europa.
¿Cómo quedan los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26?
Así quedaron los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League:
- Real Madrid vs. Bayern Múnich.
- Sporting Lisboa vs. Arsenal.
- Barcelona vs. Atlético de Madrid.
- PSG vs. Liverpool.
Todos se disputarán las semana del 7 de abril y 14 de abril.
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En resumen, la Champions League…
- Barcelona y Bayern, un festival de goles: Los culés firmaron una histórica goleada de 7-2 sobre el Newcastle (8-3 global) con una exhibición de Raphinha, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín y un doblete de Lewandowski. Por su parte, el Bayern Múnich no tuvo piedad con el Atalanta y, tras el 6-1 de la ida, cerró la llave con un 4-1 en Alemania (10-2 global), destacando un doblete de Harry Kane y un tanto de Luis Díaz.
- Remontada de Anfield y clasificación “sufrida” del Atleti: El Liverpool logró revertir el 1-0 de la ida ante el Galatasaray con un contundente 4-0 en casa, de la mano de Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch y Salah. En contraste, el Atlético de Madrid avanzó a cuartos pese a perder 3-2 en Londres; su ventaja de 5-2 en la ida fue suficiente para resistir el empuje del Tottenham de Xavi Simons y Julián Álvarez.
- Definición de los ocho mejores: Con estos resultados, el cuadro de cuartos de final queda sellado con Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool y Atlético de Madrid uniéndose a los ya clasificados. En el camino quedaron nombres importantes como Tottenham, Newcastle, Atalanta y Galatasaray, marcando una clara supremacía de los clubes con mayor jerarquía europea en esta instancia.