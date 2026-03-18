Pocas veces uno ve tamaña goleada en Champions League. El Barcelona consiguió un triunfo categórico sobre el Newcastle, tras igualar 1-1 en la ida en Inglaterra.

El cuadro culé ni siquiera se contentó con los dedos de una mano. Fueron siete los goles que el cuadro dirigido por Hansi Flick le propinó al Newcastle, por los octavos de final de la Orejona.

Para hallar una goleada con siete goles en el marcador no hay que, pese a todo, ir tan lejos en el tiempo de la Champions League. El 21 de octubre de 2025, el PSG goleó de visita al Bayer Leverkusen, por 7-2 en la tercera ronda de la fase general.

Si queremos un marcador parecido en instancias más avanzadas, nos encontramos con la ida de los octavos de final entre el PSV Eindhoven y Arsenal, donde los Gunners aplastaron de visita al cuadro neerlandés, por 7-1, el 4 de marzo de 2025.

Acciones del Barcelona vs Newcastle

Jugado en el Camp Nou de Barcelona, el duelo entre el local y el Newcastle presentaba un empate en la ida jugada en tierras inglesas. Totalmente distinto fue el comienzo de esta vuelta, donde el cuadro culé se puso tempranamente en ventaja.

A los seis minutos de juego, Raphinha puso arriba al Barcelona y la esperanza de un triunfo rápido fue instantánea. Pero, antes, hubo un pequeño espejismo, pues el Newcastle empató a través de Anthony Elanga (15′).

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Este escenario de un aparente partido parejo se repetiría tras una nueva ventaja del Barcelona, merced de Marc Bernal (18′). Poquito después el mismo Elanga volvía a poner la paridad (28′).

Raphinha fue el mejor jugador del partido | Getty Images

Lo que cambió todo definitivamente fue el descanso, al que el Barcelona se fue ganando con un penal ejecutado por Lamine Yamal (45+7′). En la segunda mitad, el espectáculo: Fermín López (51′), un doblete de Robert Lewandowski (56′ y 61′) y un segundo tanto de Raphinha terminaron por cerrar una noche gloriosa para el Barcelona.

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Goleada histórica del Barcelona que elimina, de esta manera, a un equipo con capitales saudíes en su sangre. Ahora, el cuadro catalán avanzó a cuartos de final y tendrá que aún conocer a su rival.

Mira los goles del encuentro: