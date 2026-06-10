Puede terminar en escándalo: selección iraní determinó retirarse incluso con el partido en marcha durante el Mundial 2026.

La polémica suma y sigue con Estados Unidos como uno de los tres organizadores de la Copa del Mundo 2026, específicamente por su mala relación política con Irán, país que clasificó y se ganó en la cancha su derecho a participar de la cita planetaria.

Y siendo Estados Unidos y Donald Trump, la FIFA ha mostrado ciega, sorda y muda respecto a decisiones hostiles del país organizador. El que debería ser hospitalario con sus invitados, ha sido todo lo contrario con la selección iraní e incluso con el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, elegido por la FIFA, pero a quien no se le permitió su ingreso a la “tierra de la libertad”.

Así las cosas, todo ha caminado en un escándalo de proporciones. Mientras la FIFA castiga mezclar la política con el fútbol, Estados Unidos le hace imposible la vida a Irán, país con el que mantiene actualmente un conflicto armado, en compañía de Israel.

Irán enfrentará por el Grupo G a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, para cerrar contra Egipto en Seattle. La delegación persa podrá jugar en Estados Unidos, pero no podrán permanecer en el país terminados los duelos. Es decir, deberán volver a su lugar de entrenamiento elegido de emergencia en México.

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Irán tampoco quiere protestas de iraníes en Estados Unidos

Ahora surge un nuevo problema con Irán y éste es de carácter interno: el ministro del Deporte iraní, Ahmad Donyamali, advirtió que su selección puede retirarse del Mundial en medio de cualquier partido.

“Si en los estadios donde juguemos vemos una bandera o un símbolo distinto al de la República Islámica de Irán, o si se corean consignas que no se ajustan a las normas, el responsable del equipo tendrá el deber de detener el partido. Corresponderá a los organizadores remediar la situación”, dijo hace unos días Donyamali.

Esto es lo que precisamente no quiere Irán o dejará botado el partido en el Mundial 2026.

Para poner en contexto, el ministro de los persas advirtió que no aceptarán que flamee en el estadio la antigua bandera de Irán, con el león y el sol, sino la actual impuesta por el régimen islámico. En Los Ángeles se encuentra la mayor parte de la comunidad iraní radicada en Estados Unidos, casi toda contraria al actual gobierno iraní.

Ahora, Ahmad Donyamali también exige que no haya protestas ni se coreen consignas por parte de los iraníes radicados en Estados Unidos contra el régimen islámico. De lo contrario, el equipo no saldrá a la cancha.

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“Hemos informado a la FIFA que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como se escuchen consignas políticas en los estadios“, sentenció Ahmad Donyamali.

Resumen:

-La presencia de Irán en el Mundial 2026 que tiene a Estados Unidos entre los organizadores ha sido polémica y podría terminar en escándalo.

-Irán debe concentrar en México pese a jugar en Estados Unidos, por las prohibiciones del gobierno de Donald Trump.

-Irán amenazó con retirarse del Mundial, incluso en pleno partido, si flamea la antigua bandera persa o hay manifestaciones contra el régimen islámico.