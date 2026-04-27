Fue, finalmente, la Universidad de Chile la que se quedó con el Clásico Universitario 202. El cuadro de Fernando Gago supo cerrar un encuentro difícil, ante Universidad Católica. En el complemento hubo que sufrir.

El primer tiempo fue la clave del encuentro. La Universidad de Chile fue ampliamente superior y la patrulla juvenil azul volvió loca a la defensa cruzada. Empero, la segunda mitad, los Cruzados reaccionaron y Fernando Gago hizo entrar a Franco Calderón para cerrar el arco.

Esta movida permitió que la defensa se reforzara en un momento clave del encuentro. Sin embargo, desnudó una falencia que tiene clara el cuerpo técnico azul. Hay un jugador que no está a tono y que tiene molesto al entorno de Fernando Gago.

ver también Clave en el triunfo de la U de Chile en el Clásico Universitario: La flexibilidad de Fernando Gago

La rabieta interna de la U de Chile

Lo contaron en Pauta de Juego. Mientras analizaban el Clásico Universitario, varios jugadores fueron repasados por el panel del programa. En un momento, se detuvieron en uno de ellos: Bianneider Tamayo.

“Lo de Tamayo le causa mucha molestia al cuerpo técnico. Estaba considerado, porque Coloccini lo tuvo en la Selección Venezolana“, empezó diciendo Coke Hevia, conductor del programa radial.

“Genera molestia porque Tamayo no está físicamente a punto. Es central, interesa su perfil zurdo, es joven… y le cuesta mucho. Por eso es que se sentó Franco Calderón en la banca”, sentenció Coke Hevia.

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Tamayo se lesionó en el duelo ante Palestino por Copa Sudamericana | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile derrotó a Universidad Católica bajo la dirección técnica de Fernando Gago.

El defensor Franco Calderón ingresó en el segundo tiempo para reforzar la zona defensiva azul.

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El cuerpo técnico manifestó molestia con Bianneider Tamayo por no encontrarse físicamente a punto.