Mientras que Colo Colo transita la cima de la Liga de Primera 2026, movimientos se ejercen en la concesionaria. Blanco y Negro tendrá un cambio radical, tras la movida que preparó Aníbal Mosa.

¿En qué consiste? El empresario hizo oficial su idea y realizó una Oferta Pública de Acciones (OPA) para dominar en Blanco y Negro, al menos por los próximos nueve años de concesión.

El actual presidente de Blanco y Negro pretende, de esta forma, dominar por completo las acciones de la concesionaria. Se vienen tiempos en los que en Colo Colo no se moverá ni una hoja sin que sepa Don Aníbal.

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Se van los derrotados

Pese a que el movimiento de la OPA viene realizándose desde hace varios días, lo cierto es que no se sabía bien cuál sería la respuesta de la oposición a Aníbal Mosa. Según contó Coke Hevia en Pauta de Juego, un verdadero éxodo se vivirá en el cuadro popular.

“A raíz de la OPA, se va todo el Bloque de Leonidas Vial de Blanco y Negro. Se va ‘cota mil’, Alfredo Sthöwing, y se va Ángel Maulén“, afirmó Coke Hevia en el programa de Radio Pauta.

“Dijeron que Maulén quería comprar todas las acciones de Vial. Pero, ¿de a dónde sacan eso? Pero, bueno, en fin, se van y creo que será el propio Mosa el encargado de formar su directorio“, cerró el periodista y ex calvo.

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Stöhwing es uno de los que se va de Blanco y Negro | Photosport

En resumen…

Aníbal Mosa lanzó una OPA para controlar Blanco y Negro por nueve años.

El Bloque de Vial, incluyendo a Alfredo Sthöwing, abandonará el directorio de la concesionaria.

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La salida de Ángel Maulén permitirá que Mosa forme su propio equipo directivo.