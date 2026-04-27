Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

¿Dónde ver PSG vs. Bayern Munich? Horario y qué canal transmite EN VIVO la Champions League

El conjunto parisino enfrenta a los bávaros, por un lugar en la final de La Orejona.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Marquinhos y Luis Díaz en el último partido de PSG y Bayern Múnich por la Champions League.
© Stuart Franklin/Getty Images.Marquinhos y Luis Díaz en el último partido de PSG y Bayern Múnich por la Champions League.

Paris Saint-Germain recibirá a Bayern Múnich en el Parc des Princes por la semifinal de ida de la Champions League 2025/26. El cuadro francés llega en gran momento como el vigente campeón, tras eliminar al Liverpool y liderando en La Liga.

Por su parte, el Bayern también llega en un buen presente, recordemos que ganó la Bundesliga, está en la final de la Copa de Alemania y viene de dejar en el camino al Real Madrid, con una larga racha sin derrotas.

PSG vs. Bayern Munich se enfrentan por la semifinal de ida de Champions League 2025/26 – Getty

PSG vs. Bayern Munich se enfrentan por la semifinal de ida de Champions League 2025/26 – Getty

PSG vs. Bayern: Horario y dónde ver EN VIVO

PSG vs. Bayern Munich juegan este martes 28 de abril, desde las 15:00 hrs. en el Parque De Los Príncipes, por la semifinal de ida de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y ESPNy si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 48 (HD)*
Publicidad

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Atlético Madrid y PSG a semifinales de Champions League eliminando a Barcelona y Liverpool

ver también

Atlético Madrid y PSG a semifinales de Champions League eliminando a Barcelona y Liverpool

Tabla de posiciones Champions League

En resumen…

  • Paris Saint-Germain recibirá al Bayern Múnich este martes 28 de abril a las 15:00 horas.
  • El PSG llega como vigente campeón del torneo, mientras que el Bayern viene de eliminar al Real Madrid.
  • El partido de Champions League será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
Publicidad
Lee también
Liverpool le da un golpe letal a Francia para el Mundial 2026: grave lesión
Mundial 2026

Liverpool le da un golpe letal a Francia para el Mundial 2026: grave lesión

Brilló en Chile y dirigirá en recóndito destino de Europa: "Hablo a lo indio"
Chile

Brilló en Chile y dirigirá en recóndito destino de Europa: "Hablo a lo indio"

Don Elías desafía al campeón de Champions con Wanderers: "Buenos, pero..."
Copa Libertadores

Don Elías desafía al campeón de Champions con Wanderers: "Buenos, pero..."

Manchester City vs. Real Madrid: Horario y dónde ver en Champions League
ChampionsLeague

Manchester City vs. Real Madrid: Horario y dónde ver en Champions League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo