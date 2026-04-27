Paris Saint-Germain recibirá a Bayern Múnich en el Parc des Princes por la semifinal de ida de la Champions League 2025/26. El cuadro francés llega en gran momento como el vigente campeón, tras eliminar al Liverpool y liderando en La Liga.
Por su parte, el Bayern también llega en un buen presente, recordemos que ganó la Bundesliga, está en la final de la Copa de Alemania y viene de dejar en el camino al Real Madrid, con una larga racha sin derrotas.
PSG vs. Bayern Munich se enfrentan por la semifinal de ida de Champions League 2025/26 – Getty
PSG vs. Bayern: Horario y dónde ver EN VIVO
PSG vs. Bayern Munich juegan este martes 28 de abril, desde las 15:00 hrs. en el Parque De Los Príncipes, por la semifinal de ida de Champions League.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y ESPNy si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.
Estas son las señales de los canales según tu cable operador:
ESPN Premium
- VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
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- ZAPPING: 90 (HD)
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En resumen…
- Paris Saint-Germain recibirá al Bayern Múnich este martes 28 de abril a las 15:00 horas.
- El PSG llega como vigente campeón del torneo, mientras que el Bayern viene de eliminar al Real Madrid.
- El partido de Champions League será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.