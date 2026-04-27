Paris Saint-Germain recibirá a Bayern Múnich en el Parc des Princes por la semifinal de ida de la Champions League 2025/26. El cuadro francés llega en gran momento como el vigente campeón, tras eliminar al Liverpool y liderando en La Liga.

Por su parte, el Bayern también llega en un buen presente, recordemos que ganó la Bundesliga, está en la final de la Copa de Alemania y viene de dejar en el camino al Real Madrid, con una larga racha sin derrotas.

PSG vs. Bayern Munich se enfrentan por la semifinal de ida de Champions League 2025/26 – Getty

PSG vs. Bayern: Horario y dónde ver EN VIVO

PSG vs. Bayern Munich juegan este martes 28 de abril, desde las 15:00 hrs. en el Parque De Los Príncipes, por la semifinal de ida de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 48 (HD)*

Publicidad

Publicidad

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también Atlético Madrid y PSG a semifinales de Champions League eliminando a Barcelona y Liverpool

Tabla de posiciones Champions League

En resumen…

Paris Saint-Germain recibirá al Bayern Múnich este martes 28 de abril a las 15:00 horas.

recibirá al este martes a las 15:00 horas. El PSG llega como vigente campeón del torneo, mientras que el Bayern viene de eliminar al Real Madrid.

llega como vigente campeón del torneo, mientras que el viene de eliminar al Real Madrid. El partido de Champions League será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Publicidad