Rangers de Talca no ha tenido el inicio de torneo esperado en la Primera B. Todo lo contrario, lo pasa muy mal, por lo cual anunció la llegada de Jaime Vera como nuevo entrenador.

Los Piducanos siempre son llamados a ser protagonistas en la categoría de plata del fútbol chileno. Tienen a una ciudad importante detrás y sus hinchas así lo demandan. Sin embargo, viven una pesadilla y el último lugar en la tabla así lo demuestra.

El nuevo DT de Rangers

Rangers cuenta con un plantel con jugadores importantes, como José Luis Gamonal, Carlos Labrín, Alejandro Márquez y Sebastián Ribas, entre otros. Pese a estos nombres, el equipo no ha podido caminar y son los colistas de la Primera B con 1 punto en cuatro partidos.

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El último fin de semana los Piducanos perdieron ante Curicó Unido el Clásico del Maule por 1-0. Leandro Benegas puso el gol que desató la crisis en Talca, donde incluso algunos mal llamados hinchas apretaron al plantel rojinegro. Erwin Durán dejó su cargo como entrenador.

Para reemplazar a Durán, hubo muchos nombres dando vueltas. Uno de los que más sonó fue Mario Salas, pero finalmente otro ex Colo Colo se quedó con el cargo: Jaime Vera fue anunciado como el nuevo técnico de Rangers de Talca en el 2026.

“El ‘Pillo’, con una amplia trayectoria en el fútbol chileno e internacional, tanto como jugador, como entrenador, asume el desafío de liderar al Rojinegro en esta nueva etapa, aportando su experiencia y carácter al banco talquino“, indicaron los talquinos en sus redes sociales.

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Vera cuenta con una importante experiencia como entrenador. Su última experiencia en la banca fue en Deportes Puerto Montt, con quienes salió campeón en la Segunda División Profesional del 2025. Llega a Rangers con Alejandro Hisis (ayudante técnico), Javier Di Gregorio (preparador de arqueros), José Luis Mendoza (preparador físico) y Giannis Vera (área audiovisual).

En resumen: