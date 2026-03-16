La Primera B vivió una nueva edición del Clásico del Maule, donde Curicó Unido venció a su vecino de Rangers de Talca. Claro que las emociones no solo estuvieron en la cancha.

Un tempranero gol de Leandro Benegas bastó para que los Torteros se impusieran por 1-0. De esta manera, los dirigidos por Damián Muñoz consiguieron su primer triunfo en la temporada, dejando a los Piducanos sumergidos en una crisis.

El show que vivió Curicó

Para Curicó Unido y sus hinchas el partido ante Rangers de Talca era muy especial. No solo por tratarse de un clásico, sino que también porque marcaba el esperado regreso al Estadio La Granja luego de la remodelación al recinto, la cual incluyó la ampliación de su capacidad con la construcción de nuevas graderías.

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Por todo lo anterior, ante los ojos del Cerro Condell, se preparó una fiesta para la ocasión y esta incluyó un espectacular show al medio tiempo, tal como se hace en el Super Bowl. Claro que este no fue musical, sino que adrenalina pura.

El deportista curicano Matías Grez, quien ostenta un récord Guiness al hacer un cruce en el Ojos del Salado a 6.880 metros sobre el nivel del mar, esta vez exhibió toda su habilidad ante su ciudad al cruzar el Estadio La Granja entre dos torres de iluminación en highline. Hasta con la camiseta de los Torteros puesta.

El evento fue muy disfrutado por los hinchas locales. Incluso, un integrante de la barra curicana no halló nada mejor que acompañar la hazaña de Grez con una canción de circo, haciendo de la situación una escena perfecta. Cine puro en la Chilean Championship.

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El triunfo de Curicó ante Rangers no solo desató la fiesta en los Torteros, sino que provocó una verdadera crisis en los Piducanos, quienes vieron la salida del técnico Erwin Durán luego de la caída. Un Clásico del Maule que dejó de todo.