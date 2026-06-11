Tras ser descartado en las divisiones inferiores de Colo Colo y U de Chile, el jugador disfruta el mejor momento de su carrera en Andorra.

Su carrera dio un giro en 2025 cuando emigró al fútbol de Andorra. Primero se incorporó a Penya Encarnada y, desde 2026, viste la camiseta de AC Escaldes, club con el que consiguió una histórica consagración en la liga local y la clasificación a la Conference League.

En medio de este positivo presente deportivo, el jugador se encuentra en Chile, donde conversó con RedGol sobre el momento que atraviesa en Europa.

Además, rememoró los difíciles comienzos de su carrera, etapa en la que pasó por las divisiones formativas de Colo Colo y Universidad de Chile antes de abrirse camino en el profesionalismo.

Los comienzos y el gran presente de Pablo Brito en Europa

El jugador reveló que jugó un largo tiempo en los albos, sin embargo, la decisión del entrenador complicó todo. “Yo inicié en Colo Colo, estuve casi seis años, por diferentes motivos me echaron, porque siempre he sido muy delgado, pero nunca fue un impedimento”.

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“Llegué a la U, me pasó exactamente lo mismo, tuve la mala fortuna que llegó el mismo entrenador que nos sacó el mismo entrenador, a mi y a otros jugadores”.

Revelando que tras estos dos duros golpes, todo cambió cuando llegó a los Loínos. “De allí llegué a Cobreloa, allí fue todo diferente, me recibieron muy bien, ahí empecé con todo, logré debutar a temprana edad. Allí empecé y le agarré un cariño enorme a los colores y puedo decir que soy hincha de Cobreloa. Me ayudó bastante todo lo que pasó para llegar al club de mis amores”.

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Sobre el título logrado con el Atlètic Club d’Escaldes, comentó que “fue una campaña difícil, muy complicada. El futbol europeo es muy dinámico, muy intenso. Feliz por salir campeón y lograr la clasificación a Conference League”.

“Yo creo que para el jugador chileno, jugar una copa europea es como estar muy alto ya, porque juegas con figuras muy competitivas, es una gran ilusión. Estoy esperando, a ver si renuevo o no, así que vamos a ver que pasa”.