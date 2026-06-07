El atacante y capitán del Velero cayó muy feo tras una disputa de balón, salió de la cancha y tendrá que ser operado: se espera que esté de baja al menos dos meses. Y podría ser más.

La Primera B del fútbol chileno terminó su rueda inicial, al menos para Deportes Puerto Montt, que igualó 1-1 frente a Cobreloa en el hermosísimo estadio Chinquihue. Y recién pasada la media hora de la parte inicial, los Delfines sufrieron un duro golpe.

Más bien, lo recibió el avezado atacante Luciano Vázquez. El ariete de 41 años fue a disputar un balón con el lateral derecho loíno David Tapia. En esa lucha, el carrilero le hizo una especie de banquillo al Tiburón, quien cayó aparatosamente sobre el césped sintético de la cancha.

Se quedó quieto y rápidamente, sus compañeros se acercaron a monitorear la situación. Evidentemente urgidos al verlo inmóvil. “Cayó muy mal, hay preocupación del cuerpo médico de Puerto Montt”, describió el periodista de TNT Sports Juan Rafael Maldonado.

Tapia fue amonestado, aunque en una conversación con Maximiliano Riveros, el jugador naranja le planteó al zaguero que había ganado legítimamente la posición. Y le mostró su hombro. Finalmente, Vázquez no pudo seguir y en su lugar ingresó Richard Paredes, autor del gol del empate en los 55 minutos.

Cundió la preocupación rápido en el Chinquihue. (Captura TNT Sports).

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Con el correr de las horas, se supo el diagnóstico de la lesión de Vázquez. Un problema físico serio para este artillero de más de cuatro décadas. Una seria lesión que incluso le significará pasar por el quirófano para corregirla.

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Primera B: Puerto Montt sufre por la fea fractura de Luciano Vázquez

El capitán de Deportes Puerto Montt terminó la rueda inicial de la Primera B con una fractura de clavícula. “El delantero será sometido a una intervención quirúrgica para comenzar con su proceso de rehabilitación”, revelaron los Delfines en un comunicado.

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“Le enviamos toda nuestra fuerza y apoyo en este momento. Estamos contigo, capitán”, culminó el Velero en ese parte médico, donde no se especifican fechas ni plazos estimados. Aunque se vislumbran que sean entre 8 y 12 semanas de recuperación. Vale decir, entre dos y tres meses.

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Revisa el compacto del empate entre Puerto Montt y Cobreloa

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt cosechó 23 puntos al cabo de 15 partidos en la Primera B. Así termino la rueda inicial.

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