Revisa los equipos que llevaron más gente a los estadios y quienes tuvieron poco apoyo en galerías. Recoleta es último en la lista.

Terminó la primera rueda de la Primera B y ya se pueden sacar conclusiones con los que pelean arriba y el descenso. Pero otro factor importante también es el apoyo en las galerías, donde las provincias nuevamente sacaron la cara por sus equipos.

En ranking informado por Primera B Chile, el promedio de mayor cantidad de espectadores en el estadio lo lidera Deportes Temuco. El equipo de Marcelo Salas destacó por siempre tener a tope el Germán Becker, en una campaña que fue de menos a más.

Pese a lo anterior, el club que en sí llevó más gente fue Deportes Iquique, que por capacidad de su estadio y cantidad de partidos quedó segundo en el ranking de promedios. Los celestes desde el año pasado vienen llenando su recinto cada semana con fieles fanáticos.

Ranking de público en Primera B

Con el Deportes Temuco de Marcelo Salas liderando, esta es la lista del promedio de público durante la primera rueda de la Primera B. El club que menos gente llevó fue Deportes Recoleta, de la Región Metropolitana.

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Llama la atención que los primeros seis equipos en la lista son de provincia. Es más, Rangers de Talca figura en ese grupo, pese a la histórica mala campaña que los tiene al borde del descenso.

Por su parte, Deportes Temuco los mira a todos desde arriba con una campaña en que en el final se metieron en el grupo de avanzada. El Pije está en posiciones de liguilla del ascenso, con 23 puntos en el cuarto lugar.

Foto: Deportes Temuco.

“Estamos en una posición expectante. Temuco ha podido competir de buena manera y eso nos permite hoy estar en los primeros lugares. Creemos que tenemos claro qué necesita el equipo para enfrentar aún de mejor manera el segundo semestre”, dijo el DT Arturo Sanhueza.