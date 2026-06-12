Jeremías James Griffiths llegó en agosto del año pasado a Magallanes y desde Buenos Aires, donde aprovecha unos días de descanso, le contestó un llamado a RedGol para hablar de su experiencia en San Lorenzo de Almagro y cómo se gestó su llegada a la Primera B.

Este defensor central zurdo de 25 años debutó en San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco clubes grandes de Argentina, aunque lleva un tiempo en la Primera B de Chile. Mide más de un metro 90 centímetros y tiene una historia familiar que lo hace contar con la nacionalidad galesa.

Su nombre es Jeremías James Griffiths, zaguero que suma 22 partidos en Magallanes. Al cabo de la primera rueda, el espigado jugador aprovechó unos días para viajar a Buenos Aires a recargar la energía para el segundo semestre. Desde allí, contestó el llamado de RedGol.

Y abordó su arribo a los Carabeleros en agosto del año pasado. Tiene un gol en esta aventura con uno de los equipos más tradicionales del fútbol chileno. Lo anotó en Calama para rescatar un empate 1-1 vs Cobreloa. Cabeceó un centro de Matías Fredes y desató un airado festejo en la 5° fecha liguera.

Jeremías James felicita a su asistidor Matías Fredes en el Zorros del Desierto. (Pedro Tapia/Photosport).

¿Cómo se da tu llegada a Magallanes?

Estaba a préstamo en un club de segunda categoría argentina. En Alvarado. Me tocó irme y me contactaron de Magallanes. A través de mi representante nos informamos. Él lo conocía, tenía contactos. Me hablaron muy bien, me resultó interesante el proyecto, muy ordenado el club. Una linda propuesta. No dudé, tenía ganas de conocer otro mercado y otro fútbol. Me interesó eso, lo tenía como deuda: probarme en otra liga, otra cultura. Me encontré con un lindo club.

¿Qué balance lo haces de la liga?

Por un lado la liga me parece muy buena y ordenada. Muy competitva. Me tocó jugar en buenos estadios contra buenos equipos con historia en la primera división del fútbol chileno. Son lindos partidos con bastante gente. Es atractiva, interesante y se mira de todo el mundo. Está buena.

¿Y qué tal te parece la vida en Chile?

Es cómoda, me encontré con buena gente, respetuosa. No había podido tratarlos, pero me llevé una linda sorpresa: son muy amables y respetuosos con los argentinos y toda la gente que llega desde el exterior.

¿Qué equipos te sorprendieron más?

Me tocó enfrentar hasta el momento a Cobreloa en su estadio. A Santiago Wanderers en su estadio, son equipos que convocan mucha gente y viven los partidos de manera muy especial. Fueron lindos desafíos.

¿Te afectó la altitud en Calama?

No tanto. Nunca había jugado ahí, pero fue una linda oportunidad. Trajimos un buen resultado, un empate que logramos sobre el final. Un resultado positivo contra el puntero, fue un buen partido.

Otro grito del gol de Jeremías James ante el puntero de la Liga de Ascenso. (Pedro Tapia/Photosport)

¿Cuánto motiva la ardua competencia en la Primera B?

Son equipos que tienen historia en Chile. Pasaron su mayor parte en primera división. Es una liga muy competitiva, todos los partidos son atractivos y difíciles de jugar. La tabla lo deja muy en claro. Entre tres y cuatro puntos hay para 10 puestos. Es interesante.

¿Qué diferencias y similitudes ves entre el fútbol de Chile y Argentina?

Creo que son similares en el juego, la intensidad y el calor con que se vive. La importancia que le da la gente a cada equipo y partido. Son muy intensos y el ritmo es muy alto. Esas cosas que pueden ser similares. Hoy quizá el fútbol argentino se jerarquizó mucho con el campeonato del mundo y la cantidad de jugadores que hoy en día juegan en Argentina. Le dieron algo más llamativo, color y un prestigio importante a la liga. Eso posicionó en un lugar de mayor altura ante los ojos del mundo a la competencia.

De San Lorenzo de Argentina a Magallanes de Chile: la historia de Jeremías James

Jeremías James hizo una apuesta de venir al fútbol de Chile, aunque alcanzó a disputar 12 encuentros en San Lorenzo de Argentina. Según Transfermarkt, tiene contrato con el Ciclón hasta el 31 de diciembre de 2027. Y asume un rol importante en el plantel adiestrado por Miguel Ponce.

Es plan del club considerar a muchos jóvenes… ¿cómo se te da ser referente experimentado?

Sabemos que somos un plantel relativamente joven. Pero le damos mucho valor a los jóvenes, esos jugadores que surgen y tienen su primera experiencia profesional. Como uno de los referentes o más grandes, si bien no soy de los mayores (N. de la R: tiene 25 años), trato de hacerles entender la importancia de la oportunidad. Hay que aprovecharla todos los días. Es una linda etapa para ellos y un lindo desafío para nosotros. Y que vayan siendo importantes para el plantel, que sin duda lo son.

¿Qué valor le das a tu paso por San Lorenzo de Almagro?

Lo recuerdo con mucho cariño. Tengo un aprecio enorme y eterno agradecimiento por todo lo que me brindó en mi etapa formativa. Todo lo que aprendí y crecí desde que llegué. Obviamente después pude jugar en primera, integré ese plantel, jugué en su estadio. Y conocer desde adentro a un club inmenso con muchísima gente y una grandeza tan importante. Quizá después no tuve las posibilidades que pretendía. Pero son cosas de fútbol, es parte de esto. Siento cariño y respeto.

¿Cuál es el lazo familiar que te permite la nacionalidad galesa?

Es una ascendencia que tengo a través de mi familia. No he tenido la posibilidad de conocer el país. Un sueño pendiente, me gustaría ir y estar allá. Es algo de familia de muchos años que tengo ese parentesco. Familiar directo cercano que esté conmigo, ninguno. Son tatarabuelos que vinieron desde allá en la historia de la colonización galesa. Desembarcaron en Puerto Madryn, al sur de Chubut. A raíz de eso, se colonizó mi ciudad y los alrededores del sur de Argentina. Viene de ahí, de hace más de 200 años. Esa tradición la traigo de ahí.

¿Jugar por la selección de Gales es parte del plan?

No es algo que esté considerado en este momento. No avancé con la posibilidad de jugar en Gales. Hoy no lo tengo tan presente, pero no deja de ser una alternativa a lo lejos. Sin duda sería tentadora, pero por el momento tengo los pies acá en Chile.

¿Cuáles son los objetivos colectivos con Magallanes para este 2026?

A corto plazo tenemos sueños trazados, pelear hasta el último partido el ascenso y devolver a Magallanes donde supo estar. Es un objetivo muy importante para nosotros. El fútbol chileno es atractivo, hacerme un nombre acá y formar una carrera en esta liga sería muy bonito. Supe de su historia, fui conociendo de ellos con mi estadía acá. Una meta que tenemos es devolver a Magallanes donde supo estar.

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