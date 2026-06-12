En medio de una de las peores campañas de su historia, Rangers continúa buscando refuerzos para intentar revertir su crítico presente en la Primera B.

Rangers atraviesa un complejo presente en la Primera B. El cuadro talquino cerró la primera rueda en el último lugar de la tabla, sin conseguir victorias, por lo que afrontará una dura lucha por mantener la categoría durante el segundo semestre.

Con ese objetivo en mente, el club trabaja en la búsqueda de refuerzos para potenciar el plantel. Sin embargo, recientemente se conoció que dos futbolistas que aparecían como opciones para llegar a Talca finalmente no vestirán la camiseta rojinegra.

Los dos jugadores que suenan en Rangers pero no llegarán

Uno de ellos es Ramiro González, el jugador de Everton no llegará a la escuadra, según revela PrimeraBChile. “Estamos en condiciones de contarles que esa información no tiene asidero y, por lo tanto, no llegará al rojinegro. Es más, el futbolista está muy considerado en la interna del cuadro viñamarino, siendo uno de los capitanes del elenco oro y cielo”.

El segundo nombre que tampoco se sumará al cuadro talquino es Ramón “Wanchope” Ábila. El experimentado delantero argentino, con pasos por clubes como Boca Juniors, DC United, Colón y Cruzeiro, era una de las opciones que sonaban para reforzar al equipo, pero finalmente no llegará a Rangers.

Ábila no llegaría a Rangers/Getty Images)

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El duro presente de Rangers

Rangers atraviesa una temporada para el olvido en la Primera B. El conjunto talquino cerró la primera rueda en el último lugar de la tabla, con apenas tres puntos obtenidos gracias a tres empates y 12 derrotas.

La campaña no solo figura entre las peores de la historia del club, sino que también destaca negativamente a nivel continental. Con un rendimiento de apenas 6,6%, Rangers registra uno de los peores registros del fútbol profesional en América durante la presente temporada.

En síntesis: