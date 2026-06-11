La próxima semana regresa el torneo, donde clubes de la Liga de Primera harán su debut. Revisa los integrantes y cómo está la tabla de este grupo.

La próxima semana vuelve la Copa Chile a nuestro fútbol, donde elencos de las dos divisiones mayores tendrán acción. Ahí, uno que hará su debut en el torneo es la U de Chile de Fernando Gago, buscando dejar atrás el adiós de Copa de la Liga.

Al frente estará Santiago Wanderers, club que a inicio de año adelantó sus partidos del grupo ante Unión San Felipe. Los caturros llegarán con un gran baja, ya que su público no podrá estar en el Estadio Nacional.

“Santiago Wanderers informa que el Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió fallo tras los incidentes (bombas de ruido) en el partido ante Unión San Felipe, sancionando a nuestra institución con un partido de visita sin público”, avisaron en Valparaíso.

La postura de Wanderers, programación y tabla del grupo

El equipo caturro llegará más descansado al partido de domingo 21 de junio, a las 17.30 horas en el Estadio Nacional. Es que la Primera B ya terminó su primera rueda, mientras la U debe jugar dos duelos aún de la Liga de Primera (U. La Calera, este domingo, y el jueves 18, pendiente ante O’Higgins).

Wanderers pelea el ascenso en Primera B /Photosport

Wanderers avisó que “esta sanción se aplicará en el encuentro ante Universidad de Chile, por Copa Chile… El club ya acató la medida y puso a disposición del equipo local las listas requeridas para la coordinación del partido.

Los hinchas lamentaron lo ocurrido en redes sociales, repudiando también que no hayan aún sanciones por las agresiones sufridas en el último duelo ante Copiapó. Ahí parte de sus fanáticos fueron violentados en las afueras del estadio nortino.

En cuanto a la Copa Chile, el grupo lo completan Unión San Felipe y Unión La Calera. Los clubes de Primera B tienen dos partidos ya jugados, tras adelantar sus cruces en el verano pasado. Clasifican los dos mejores a la siguiente fase.

Así está el grupo: