Para sorpresa de muchos,Colo Colo de Fernando Ortiz es el sólido líder del fútbol chileno. Claudio Borghi habló del presente albo y de cómo la cima les puede ayudar.

Los de Macul comenzaron con muchas dudas, pero con el correr de la Liga de Primera se han ido afirmando. Con 5 triunfos en 7 fechas, son los punteros con 15 unidades, seguidos por Limache que tiene 14 puntos. El trabajo de Ortiz en Pedrero comienza a rendir frutos.

La opinión de Borghi

Claudio Borghi hizo noticia en esta jornada al anunciarse su regreso a TNT Sports. Luego de estar cerca de un año en ESPN, el Bichi arma sus maletas y vuelve a la que fue su casa televisiva durante largo tiempo. De esta manera, también se reintegra a Todos Somos Técnicos.

Borghi analizó su presente televisivo con RedGol, así como también habló de la actualidad de la selección chilena. Nicolás Córdova hizo una nueva nómina para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda los días 27 y 30 de marzo, respectivamente.

ver también “El motivo principal”: Borghi reveló la condición de ESPN que lo obligó a volver a TNT Sports

“Es una selección con algunos jugadores de experiencia y jóvenes. Buena cantidad del fútbol local, así que yo creo que para estos dos partidos van a estar muy bien. Recordemos que Chile va a tener clasificatorias, pero falta mucho y este año va a tener mucha posibilidad de hacer partidos amistosos. Entonces probar, experimentar y darle experiencia a los jugadores es bueno”, explicó Borghi.

Borghi fue tetracampeón con Colo Colo. Imagen: Photosport

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Respecto a su querido Colo Colo, quienes vencieron a Huachipato en la última fecha por 2-0, el campeón del mundo destacó que pese a no jugar del todo bien, han logrado ser sólidos y que Fernando Ortiz parece haber encontrado al equipo estelar.

“No están jugando de forma brillante, pero está cumpliendo el objetivo. Ha encontrado un equipo que le da seguridad y eso es muy bueno. Ganar siempre es importante y tener la posibilidad de ir primero te da tranquilidad también, así que en ese sentido creo que le hace muy bien al club”, cerró el Bichi Borghi.

En resumen:

Colo Colo , dirigido por Fernando Ortiz , lidera el torneo con 15 unidades en siete fechas.

, dirigido por , lidera el torneo con en siete fechas. La selección de Nicolás Córdova jugará amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en marzo.

jugará amistosos ante y en marzo. El comentarista Claudio Borghi concretó su regreso a TNT Sports tras un año en ESPN.

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