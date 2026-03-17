Colo Colo sumó un nuevo triunfo para tomarse nuevamente el liderato de la Liga de Primera. Los albos se hicieron fuertes en el Monumental, donde superaron a Huachipato para alcanzar 15 puntos en la cima de la tabla de posiciones.

Uno de los puntos más altos de la noche fue el desempeño de Arturo Vidal, quien se ha acomodado muy bien a la nueva posición de Fernando Ortiz y fue elegido como la figura del encuentro frente a los acereros.

El King ha asumido muy bien esta nueva faceta, al mismo tiempo que demuestra el líder que es en la cancha, más allá de que, actualmente, Fernando de Paul sea quien lleve la jineta alba. Y un registro dejó eso en evidencia.

TNT Sports captó el momento antes de que Colo Colo saltara a la cancha del Monumental. En esta ocasión, la arenga no corrió por parte del cuerpo técnico sino de los propios jugadores, donde el King y Joaquín Sosa destacaron.

Arturo Vidal es líder y figura en Colo Colo | Photosport

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“Disfrutar y pasarlo bien”: La pequeña arenga de Vidal en Colo Colo

Mientras Joaquín Sosa destacó que “siempre el grupo por delante”, Arturo Vidal les dijo a sus compañeros: “Vamos a meterles presión. Juguemos de un lado a otro, que se cansen, hagamos daño. Vamos a disfrutar y a pasarlo bien, vamos, muchachos“.

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Más tarde, ante la prensa, el King valoró el trabajo del cuerpo técnico y sus compañeros este año. “El equipo ya entendió lo que quiere el DT. Por algo cada partido que pasa, se juega mejor; los entrenamientos también son muy buenos, el grupo está muy unido. Eso también nos tiene contentos“, dijo.