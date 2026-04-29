Universidad de Chile ha vivido agitados días luego de la victoria por 1-0 en el Clásico Universitario, con el ruido que metió la nueva presidencia de Cecilia Pérez confirmada en la jornada del martes en el Centro Deportivo Azul.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago se ha mantenido entrenando junto a sus dirigidos pensando en el próximo desafío, que es enfrentar a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de La Liga.

La U sabe que necesita ganar para seguir con aspiraciones de clasificar a las semifinales, donde clasifica sólo uno por zona, por lo que el técnico de la U debe tomar una decisión.

Tras la clara victoria ante Universidad Católica, está la idea de repetir la oncena estelar, con el foco puesto en los valores jóvenes que fueron figuras el sábado pasado en el Estadio Nacional.

Agustín Arce suma bonos para ser titular en U de Chile. Foto :Felipe Zanca/Photosport

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Fue el periodista Marcelo Díaz quien tocó el tema en TNT Sports, donde deja en claro que está latente la opción de que Universidad de Chile repita la formación en la visita a La Serena.

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En ese sentido, destaca que Fernando Gago quedó muy conforme con jugadores como Lucas Barrera, Agustín Arce e Ignacio Vásquez, por lo que quiere repetir la confianza.

Una decisión que es clave, porque esto significa dejar en la banca a Javier Altamirano y Lucas Assadi, pero también a Charles Aránguiz en su regreso con los azules.

“Tengo la sensación de que por primera vez, aunque es muy aventurado porque los nombres los da dos horas antes y todo eso, Fernando Gago podría repetir un equipo”, destacó.

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Recuerda el triunfo en el Clásico Universitario: