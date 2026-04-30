El máximo referente del ciclismo de montaña chileno, Martín Vidaurre, ya se encuentra listo para dar el primer pedalazo de la temporada 2026 este 1 y 2 de mayo.

El atleta de Red Bull enfrentará un desafío inédito: la llegada de las Copas del Mundo de Cross-Country Olímpico (XCO) y Cross-Country Short Track (XCC) en suelo asiático tras 25 años, específicamente en el complejo de Mona YongPyong, Corea del Sur.

Este evento no solo es relevante por el inicio del puntaje mundialista, sino por su carácter histórico. Mientras que para el Cross-Country representa un debut absoluto en Asia, para el Descenso significa el regreso de una Copa del Mundo de la UCI al continente tras un cuarto de siglo.

El trazado coreano, reconocido por su terreno técnico y exigente, pondrá a prueba la preparación física con la que Vidaurre llega tras una intensa pretemporada.

Vidaurre confía en su físico pues llega “fresco”

Vidaurre se muestra optimista en Corea del Sur

De cara a este debut, el ciclista nacional se muestra optimista y enfocado en la regularidad: “La primera parte de la temporada no es lo que más me cuesta porque venimos frescos”, detalla.

Publicidad

Publicidad

Agrega que “obviamente, que no corremos en Brasil, que eso lo hacía muy bueno, pero vamos bien. Este año es importante, pero no más que el que viene y el subsiguiente (Juegos Olímpicos). Estoy contento de competir”.

El WHOOP UCI MTB World Series 2026 presenta un calendario ambicioso de 14 fechas distribuidas en Asia, Europa y América del Norte. Para Vidaurre, la cita en Corea es la primera gran oportunidad de medir fuerzas contra los mejores del planeta en las disciplinas de Short Track y Cross-Country, en un año clave para su proyección internacional a largo plazo.